Gaziantep\'te sokak ortasında dehşet! Küçük çocuk metrelerce savruldu

Gaziantep’te bir mahalle arasında sokakta yürüyen küçük çocuk, çok hızlı seyreden motosikletin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk için çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.
Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan çocuk yoğun bakımda tedavi görüyor.
Küçük çocuğun havaya savrulduğu anların güvenlik kamerasına yansıması mahallede büyük korku yarattı. Görüntülerde çocuğun çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği görüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü küçük kızı ölüme terk ederek kaçtı. Polis ekipleri vicdansız sürücüyü her yerde arıyor.
