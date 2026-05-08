Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Sarıyer’de bakım için karaya alınan teknede çalışan Mısır uyruklu işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TEKNEDE ÇALIŞIRKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, Rumeli Feneri Mahallesi’nde bulunan limanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakım için karaya alınan teknede marangozluk yapan 49 yaşındaki Mısır uyruklu O.M.A.S.A.S., çalışma sırasında dengesini kaybederek yüksekten düştü.

ÇEVREDEKİLER EKİPLERE HABER VERDİ

Yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştüğü belirtilen işçiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan O.M.A.S.A.S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, iş kazasına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.