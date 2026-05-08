Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika
Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti
08.05.2026 10:29
Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti
Sarıyer’de bakım için karaya alınan teknede çalışan Mısır uyruklu işçi, çalışma sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKNEDE ÇALIŞIRKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, Rumeli Feneri Mahallesi’nde bulunan limanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakım için karaya alınan teknede marangozluk yapan 49 yaşındaki Mısır uyruklu O.M.A.S.A.S., çalışma sırasında dengesini kaybederek yüksekten düştü.

ÇEVREDEKİLER EKİPLERE HABER VERDİ

Yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştüğü belirtilen işçiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan O.M.A.S.A.S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, iş kazasına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

11:29
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
Bavullarını bile hazırlamıştı! Taraftarın "Gidiyor" dediği isim kalacak
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran'dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
