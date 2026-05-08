Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
08.05.2026 12:42
Hazır giyim sektöründeki maliyet baskısı ve atıl kapasiteye karşı harekete geçen TGSD, Türkiye-Suriye sınırında üretim havzaları kurmayı planlıyor. Proje ile 250 bin kişilik istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.

Artan maliyetler ve atıl kalan 6 milyar dolarlık makine kapasitesine karşı hazır giyim sektöründen yeni bir hamle geldi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, sektörün yaşadığı üretim kaybı ve yurt dışına kayan yatırımlara çözüm olarak yeni bir üretim modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

250 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM VE 5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Türkiye gazetesinin haberine göre; Narbay, Türkiye-Suriye sınırında oluşturulacak üretim havzalarıyla sektörün yeniden büyüme ivmesi kazanabileceğini belirterek, “Proje hayata geçerse orta vadede 250 bin kişilik istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat kapasitesini hedefliyoruz. Sektörde özellikle 2022 yılında yatırımlarla önemli bir makine kapasitesi oluştu. Ancak bugün bunun önemli kısmı atıl kaldı. Yaklaşık 6 milyar dolarlık makine parkı şu anda tam kapasite kullanılamıyor. Bu modelle hem elimizdeki kapasite çalışacak hem de sektör yeniden rekabet avantajı kazanacak” dedi.

444 KİLOMETRELİK HATTA YENİ EKONOMİK ALAN

TGSD’nin 50. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Narbay, hazırladıkları yol haritasını Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına sunduklarını ifade etti. Türkiye markasını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Narbay, “Yaklaşık 444 kilometrelik sınır hattı ve 30 kilometrelik derinlik içerisinde üretim odaklı yeni bir ekonomik alan oluşturmayı hedefliyoruz. Önerimiz, Suriye tarafında yaklaşık 15 kilometrelik bölümün uzun süreli kiralanması. Bölge Türk hükümeti tarafından yönetilecek, güvenlik Türk ordusunun kontrolünde olacak. Finansmanda Dünya Bankası kaynakları değerlendirilebilir. Bölgedeki göçmen nüfus da burada istihdam edilebilir” diye konuştu.

NAHÇIVAN MODELİ DE MASADA

Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarının projeye olumlu yaklaştığını aktaran Narbay, benzer bir modelin Nahçıvan sınırında da uygulanabileceğine yönelik öneri aldıklarını belirtti. “Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik üretim iş birliği geliştirilebilir. Kardeş Azerbaycan ile Nahçıvan hattında da benzer bir üretim modeli kurulabilir. Bu sadece tekstil açısından değil, Türkiye’nin bölgesel üretim gücü açısından da stratejik bir adım olur” değerlendirmesinde bulundu.

“ÜRETİMİ KENDİ COĞRAFYAMIZDA BÜYÜTMELİYİZ”

Son yıllarda maliyet avantajı nedeniyle yatırımların Mısır, Romanya ve Bosna Hersek’e kaydığını hatırlatan Narbay, bu sürecin kalıcı olmadığını vurguladı. “Mısır’da bunu yaşadık. Yönetim değişince yatırımcılarımız geri döndü, fabrikalar orada kaldı. Aynı durum Romanya ve Bosna’da da görüldü. O yüzden üretimimizi kendi coğrafyamızda ve kontrol edebildiğimiz alanlarda büyütmek zorundayız” dedi.

