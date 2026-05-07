TOGG\'dan yeni anlaşma! Ucuz 3 yeni model geliyor

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg, dünyanın en büyük batarya üreticilerinden biri olan Çinli CATL ile dikkat çekici bir stratejik iş birliğine imza attı.

Anlaşmanın merkezinde CATL’in iştiraki olan CAIT ile “Bedrock Şasi” adı verilen yeni nesil platformu bulunuyor. Bu yapıyla elektrikli araç üretim maliyetleri düşürülürken, verimliliği artırmayı amaçlıyor.

FİYATI DAHA ERİŞİLEBİLİR OLACAK

Togg, sadece hazır bir çözüm almakla kalmayıp sunacağı mühendislik katkısı ile platformun Türkiye pazarındaki ihtiyaçlara ve deneyimlere göre özelleştirilmesini sağlayacak. İş birliğiyle B-SUV (T6), B-Sedan ve B-Hatchback üç farklı modelin 2027 yılının ortasından itibaren yollara çıkması bekleniyor. En dikkat çekici detaylardan biri ise fiyat tarafı. Yeni B segmenti ailesinin, mevcut T10X ve T10F modellerine göre çok daha erişilebilir fiyat seviyesinde konumlandırılması hedefleniyor.

AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Bu iş birliği aynı zamanda Togg’un Avrupa planları açısından da önemli. Marka, Almanya sonrası Fransa ve İtalya pazarlarına açılmayı hedeflerken, daha küçük ve uygun fiyatlı modeller Avrupa’daki büyümenin temel taşı olabilir.

CATL tarafında ise bu anlaşma ayrı bir stratejik anlam taşıyor. Şirket, bugüne kadar ağırlıklı olarak batarya üreticisi kimliğiyle öne çıkıyordu. Ancak Bedrock platformuyla birlikte doğrudan araç mimarisi geliştiren teknoloji sağlayıcısına dönüşmeye başladı. Togg ortaklığı da CATL’in bu platformu Çin dışına taşıdığı ilk proje olarak öne çıkıyor.

"GELİŞTİRME SÜRECİNDE AKTİF ROL ALIYORUZ"

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, iş birliğinin klasik bir tedarik anlaşmasından çok daha ileri seviyede olduğunu vurguladı. Fuat Tosyalı, "Hazır bir çözüm yerine tüm geliştirme sürecinin parçası olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verirken aynı zamanda ülkemizde bu ekosistemin gelişimine de katkı sağlıyoruz." dedi.

CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng ise, "Bu iş birliği, Bedrock Şasi’nin Çin pazarındaki seri üretim sürecinin ardından küresel ölçekte büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Aynı zamanda küresel iş ortaklarımızı güçlendirerek elektrifikasyon sürecini hızlandıracak ve gelişmekte olan yeni enerji pazarlarında düşük karbonlu mobiliteye geçişi destekleyecek." ifadelerini kullandı.

ENTEGRE AKILI ŞASİNİN DÜNYADAKİ İLK ÖRNEĞİ

2024 yılında seri üretime geçen Bedrock Şasi, binek araçlar için bağımsız bir ürün olarak sunulan entegre akıllı şasinin dünyadaki ilk örneği olarak sunuldu. Bu yapı, batarya, elektrik motoru, termal yönetim sistemi ve elektronik kontrol birimlerini tek bir entegre mimaride birleştiriyor. Böylece hem üretim maliyetleri düşüyor hem de farklı gövde tiplerinin aynı altyapı üzerinde daha hızlı geliştirilmesi mümkün hale geliyor.

Ayrıca modüler yapı sayesinde farklı batarya kapasiteleri ve motor seçenekleri de aynı altyapıya entegre edilebilecek.