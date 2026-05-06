Galatasaray\'ın eski yıldızından enfes bir frikik golü

Wydad AC forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Hakim Ziyech, attığı enfes bir frikik golüyle parmak ısırttı.

WYDAD VE CODM MEKNES KARŞI KARŞIYA

Fas Botola Pro Lig'i 19. hafta maçında Wydad AC ile CODM Meknes karşı karşıya geldi. Muhammed V Stadyumu'nda oynanan mücadeleye eski Galatasaraylı Hakim Ziyech'in attığı gol damga vurdu.

UZAK MESAFEDEN ENFES BİR VURUŞ

Mücadelenin 23. dakikasında uzak mesafeden bir serbest vuruş kazanan Wydad AC'de topun başına Faslı futbolcu Ziyech geldi. Süper Lig kariyerinden önce mesafe tanımaksızın şutlarıyla hafızalara kazınan ancak Türkiye kariyerinde beklentilerin epey altında kalan Ziyech, geçmişteki günlerine nazire yaparak şık bir vuruşla kaleciyi avladı ve takımını öne geçirdi. Bu gol kısa süre içerisinde sosyal medyada dikkat çekerek büyük beğeni topladı.