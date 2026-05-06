Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

06.05.2026 19:23
Kağıthane'de Rüzgar Eser, boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı ile annesini darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan kayınvalide, Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Eser'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, silahla ağır yaralanan kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de bir kadın, kızını silahla vuran damadını bıçaklayarak öldürdü.

EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (28) evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Rüzgar Eser, yanında bulunan ruhsatsız silahla ateş açarak eşi Nurşin E.'yi boyun, yanak ve çene kısmından yaraladı.

KAYINVALİDE DAMADINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine Rüzgar Eser, olay sırasında evde olan baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı (58) darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçakladı.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Rüzgar Eser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurşin E. ise ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇİFTİN 4 YAŞINDA KIZ ÇOCUKLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin ise olay yerinde yaptığı incelemelerde, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evde bulundu. Yapılan çalışmalarda Rüzgar Eser'in 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından, Nurşin E.'nin ise Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından suç kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan çiftin 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi. Kayınvalidesi tarafından bıçakla öldürülen Rüzgar Eser'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    Cezalar muhteşem gerçekten. Uzaklaştırma kararı, adli kontrol ve denetimli serbestlik gibi abuk maddeler kalkmadıkça insanlar mecburen yada nefsen hükümlerini verecektir. 14 4 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    o kadına şimdi yüce adaletimiz kasten adam öldürmekten kesin en az 20 yıl verir 12 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
