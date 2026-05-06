İran\'dan Çin\'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmek üzere Çin’in başkenti Pekin’e gitti. Çin devlet medyası Xinhua’nın aktardığına göre iki bakanın görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
İran Dışişleri Bakanlığı, Arakçi’nin son haftalarda ABD ve İsrail ile devam eden kriz konusunda uluslararası destek toplamak amacıyla diplomatik temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.
Çin, İran’ın en yakın ortaklarından biri olarak öne çıkarken, aynı zamanda Tahran’ın ham petrolünün en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Pekin yönetimi son haftalarda diplomatik temaslarını artırarak çatışmaların sona ermesi çağrısı yapıyordu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise daha önce Çin’e çağrıda bulunarak, Arakçi’ye İran’ın attığı adımların ülkeyi “küresel ölçekte izole ettiğini” iletmesini istemişti.
Arakçi’nin Pekin ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yapması planlanan ziyaret öncesine denk geldi. Trump’ın ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor.
