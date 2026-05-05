Beyaz Saray\'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu

ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu. Olay kısa süreli paniğe yol açarken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

ŞÜPHELİ POLİS TARAFINDAN VURULDU

ABD Gizli Servisi yetkilisi, Independence Caddesi ile 15. Cadde’nin kesişiminde silahlı olduğu belirtilen bir şüpheliye müdahale edildiğini açıkladı. Yetkili, polis ekiplerinin şüpheliyi silahla vurarak etkisiz hale getirdiğini ve hastaneye kaldırdığını bildirdi. Şüphelinin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, “genç” olduğu ifade edildi.

BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDE ALARM VERİLDİ

Olayın ardından Beyaz Saray çevresinde güvenlik alarmı verildi. Yerel saatle öğleden sonra bölgede silah sesleri duyulurken, Beyaz Saray bahçesinde görev yapan gazeteciler tedbir amacıyla brifing odasına alındı. Kısa süre sonra herhangi bir tehdit kalmadığı değerlendirilerek alarm durumu kaldırıldı.

GÜVENLİK ANLARI KAMERADA

Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde, Gizli Servis ekiplerinin hızla güvenlik önlemleri aldığı anlar yer aldı. ABD Gizli Servisi de X üzerinden yaptığı açıklamada, bir polis memurunun dahil olduğu silahlı olaya müdahale edildiğini ve bir kişinin vurulduğunu doğruladı.