DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: “Bacaklarım çok ağrıyor…”

04.05.2026 21:16
Bir çeşit kas hastalığı ile mücadele eden küçük Yiğitcan’ın sosyal medyada paylaştığı yürek yakan mesaj, on binlerce kullanıcının kalbine dokundu.

Türkiye’nin dört bir yanında nadir görülen hastalıklarla mücadele eden vatandaşların ve ailelerinin sesleri yükselmeye devam ediyor. DMD (Duchenne Musküler Distrofi) tanısı ile yaşamı her geçen gün daha da zorlaşan küçük Yiğitcan’ın hayata tutunma azmi, sosyal medyada gündem oldu.

“İYİLEŞMEK İSTİYORUM!..”

Günden güne kas kaybı yaşarken pes etmeyen Yiğitcan, paylaştığı videoda, yürek yakan şu sözlerle hayırsever vatandaşlara, seslendi:

“Sırtım çok acıyor, bacaklarım çok ağrıyor. Ayakta duramıyorum, böyle yaşamak zor. İyileşmek istiyorum…”

Tam 13 yıldır bu hastalıkla savaşan Yiğitcan, hayallerine tutunmak istediğini belirterek, “Tek amacım biraz daha güçlü kalabilmek ve yürümeye devam edebilmek” diye onuştu.

Yardımseverlerin desteğiyle yürütülen bu tarz umut yolculukları, DMD’li bireylerin tekerlekli sandalyeye bağımlılığını geciktirebiliyor ve tedavi süreçlerine katkı sağlıyor.

DMD NEDİR? NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Genellikle çocukluk çağında başlayan ve ilerleyici kas zayıflığına neden olan DMD (Duchenne Musküler Distrofi), genetik bir hastalık olarak biliniyor. Hastalar için atılan her adımın, her bir fizik tedavi seansının hayati önem taşıdığı hastalık için uzmanlar; tıbbi tedavinin yanı sıra toplumsal dayanışma ve moral desteği de öneriyor.

