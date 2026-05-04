Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama

04.05.2026 23:38
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den kiraladıkları İrfan Can Eğribayat'ın takımdaki geleceğine ilişkin konuşarak, "Önce Samsunspor’da kalmayacağını söyledi, şimdi kalmak istediğini söylüyor. Ama henüz net bir durum yok. Kalede bu şekilde devam etme ihtimalimiz yüksek. İrfan Can'ı takımda tutmak isteriz'' dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yapılacak transfer çalışmaları ve gelecek sezon planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

''ÖYLE BİR KULÜP DEĞİLİZ''

Takımın kadro planlaması hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "Sezon sonunda hocamızın düşünmediği oyuncular olacak. Ona göre oyuncu transferi planı yapacağız. Transfer hedefi şöyle belirlenecek: Süper Lig'i 7'nci sırada bitirirsek ayrı, 5'inci sırada olup Avrupa kupalarına katılırsak ayrı transfer planlaması yapacağız. Hoca daha kompakt bir kadro istiyor ve çok fazla oyuncu almak istemiyor. Yani 18 tane oyuncu olsun, üstüne de biraz genç oyuncular ekleyelim istiyor. Hocamızla bu sayıya birlikte karar vereceğiz. Bizim transfer çalışmalarımız scout ekibinin çalışmasıyla oluyor. Tabii ki bazı menajerler iyi oyuncular önerdiğinde bakıyoruz ama bütün transferi menajerlere bırakıp kulübün içine bir sürü menajerin girip burada cirit atmasına izin vermiyoruz. Biz öyle bir kulüp değiliz.'' dedi. 

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN GELECEĞİ 

Yüksel Yıldırım, sezon ortasında Fenerbahçe'den kiraladıkları İrfan Can Eğribayat'ın takımdaki geleceğine ilişkin konuşarak,  "Fenerbahçe'den gelen İrfan Can Eğribayat konusunda bir gelgit yaşıyoruz. Önce Samsunspor'da kalmayacağını söyledi, şimdi kalmak istediğini söylüyor. Ama henüz net bir durum yok. Çünkü bu biraz da oyuncuya bağlı. Samsunspor'da iki tane eş değerde kalecimiz var. Okan ile İrfan Can neredeyse aynı seviyede ve çok iyi kaleciler. Bunlar bize yetiyor. Bir ara Bilal Bayazıt ile anlaştık ancak transferinden vazgeçildi. Kalede bu şekilde devam etme ihtimalimiz yüksek. İrfan Can'ı gelecek sezonda da takımımızda görmek isteriz.'' ifadelerini kullandı. 

