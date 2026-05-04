Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor

Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor
04.05.2026 06:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir zamanlar milyonlarca satan telefonların üreticisi BlackBerry, akıllı telefon pazarından çekildikten sonra QNX platformuyla kritik teknolojilerde yeniden öne çıktı. Bugün yaklaşık 275 milyon araçta kullanılan sistem, çarpışma uyarısı ve şerit takibi gibi hayati güvenlik özelliklerini sağlıyor. QNX yalnızca otomotivde değil, sağlık ve endüstride de kullanılıyor. Şirketin piyasa değeri düşse de, görünmeyen bu teknolojiyle etkisini sürdürüyor.

Bir dönem akıllı telefon pazarının liderlerinden olan BlackBerry, donanım üretiminden çekilmesinin ardından gözlerden uzak ancak kritik bir alanda yeniden yükselişe geçti. Şirketin geliştirdiği QNX platformu, bugün küresel ölçekte milyonlarca araçta aktif rol oynuyor.

QNX 275 MİLYON ARAÇTA KULLANILIYOR

Wall Street Journal verilerine göre BlackBerry’nin QNX işletim sistemi dünya genelinde yaklaşık 275 milyon araçta kullanılıyor. Sürücülerin doğrudan fark etmediği bu sistem, çarpışma uyarısı, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve yaya algılama gibi hayati güvenlik teknolojilerinin temelini oluşturuyor.

“GÖRÜNMEYEN AMA VAZGEÇİLMEZ”

QNX Başkanı John Wall, sistemi “görünmeyen ama vazgeçilmez” olarak tanımlıyor. Wall, bu teknolojinin bir binanın altyapısı gibi çalıştığını ve tüm sistemi ayakta tuttuğunu ancak kullanıcı tarafından fark edilmediğini belirtiyor. QNX’in en önemli özelliği ise gerçek zamanlı çalışması ve hata toleransının son derece düşük olması.

SADECE OTOMOTİV DEĞİL

QNX yalnızca otomotiv sektöründe değil; sağlık ve endüstriyel otomasyon gibi alanlarda da kullanılıyor. Cerrahi robotlar, tıbbi cihazlar ve üretim sistemlerinde aktif rol oynayan teknoloji, BlackBerry’nin kritik alanlardaki varlığını sürdüğünü ortaya koyuyor.

ZİRVEDEYDİ, DÜŞTÜ, YENİDEN YÜKSELİYOR

2008 yılında yaklaşık 83 milyar dolar piyasa değerine ulaşan BlackBerry, akıllı telefon rekabetinde Apple ve Google’ın gerisinde kalarak büyük bir düşüş yaşadı. Günümüzde şirketin değeri yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. 2010 yılında satın alınan QNX ise başlangıçta mobil işletim sistemi geliştirme amacıyla alınmıştı. Ancak strateji değişikliğiyle birlikte bu teknoloji, araçların ve kritik sistemlerin arka planında konumlanarak şirketin yeniden yükselişinde kilit rol oynadı.

Blackberry, Son Dakika

Son Dakika Blackberry Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUDO’nun 6 seferi iptal edildi BUDO'nun 6 seferi iptal edildi
Sokakta tüfekle dolaşan çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı Sokakta tüfekle dolaşan çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı
Manisa’da kardeş kavgası kanlı bitti: Ağabey bıçaklanarak öldürüldü Manisa'da kardeş kavgası kanlı bitti: Ağabey bıçaklanarak öldürüldü
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti 22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti
Trump, İran’ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir Trump, İran'ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir
İtalya’dan İran’a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz
Trump’tan İran’ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt

07:25
İran, sokak olaylarına karışan Mossad’la bağlantılı 3 kişiyi idam etti
İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti
07:06
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
06:37
Trump’ın “Özgürlük Projesi“ bugün başlıyor Hürmüz’de 2 bin gemi mahsur
Trump'ın "Özgürlük Projesi" bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur
05:44
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı
05:05
İran’dan Trump’ın “Özgürlük Projesi“ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız
İran'dan Trump'ın "Özgürlük Projesi"ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız
00:47
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı
23:19
İspanya Başbakanı Sanchez’i taşıyan uçak Ankara’ya acil iniş yaptı
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 08:06:49. #7.13#
SON DAKİKA: Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.