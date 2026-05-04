Kolombiya'da bir etkinlikte "canavar kamyon"un kontrolden çıkması sonucu 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya'da bir etkinlikte "canavar kamyon"un kontrolden çıkması sonucu 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

04.05.2026 05:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'nın Popayan kentinde düzenlenen bir etkinlik sırasında modifiye edilmiş bir kamyonun kontrolden çıkarak kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Popayan kentinde düzenlenen bir etkinlik sırasında modifiye edilmiş bir kamyonun kontrolden çıkarak kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Kente bağlı Bulevar Rose arazisinde düzenlenen "Monster Truck (Canavar Kamyon) 2026" etkinliğinde, modifiye edilmiş bir kamyon engellerin üzerinden geçerken kontrolden çıkarak izleyicilerin bulunduğu alana daldı.

Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır 40 kişi yaralandı.

Belediye Başkanı Juan Carlos Munoz, kadın sürücünün kontrolü kaybederek güvenlik bariyerini aştığını belirterek, "Bulevar Rose bölgesinde meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Bu elim olay bizi derinden üzdü." ifadesini kullandı.

Kaza anına ait görüntülerde, kadın sürücünün engelin üzerinden geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybederek seyircilerin bulunduğu alana daldığı görülüyor.

Polis Müdürü Julian Castaneda, El Tiempo gazetesine yaptığı açıklamada, kazanın mekanik arızadan kaynaklandığını ve aracın fren sisteminin devre dışı kaldığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini ifade eden Castaneda, "Bu özel bir etkinlikti. Mekanik bir arıza meydana geldi ve araç pistten çıktı. Yaralı sayısı henüz netleşmedi. Araç bir anda hızlandı ve fren yapılamadı. Sürücünün sağlık durumu ise stabil." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da bir etkinlikte 'canavar kamyon'un kontrolden çıkması sonucu 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schalke 04, Kenan Karaman’ın attığı golle Bundesliga’ya yükseldi Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi
İsrail’de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor İsrail'de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor
Hürmüz krizi lüks otomobilleri vurdu: Motor yağı alarmı Hürmüz krizi lüks otomobilleri vurdu: Motor yağı alarmı
Kayseri’de husumet kavgası: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Kayseri’de husumet kavgası: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Hatay’da 72 gündür haber alınamayan gencin ailesi Bakan Çiftçi’ye seslendi Hatay’da 72 gündür haber alınamayan gencin ailesi Bakan Çiftçi'ye seslendi
73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

00:47
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı
23:59
Trump’tan Hürmüz için “Özgürlük Projesi“
Trump'tan Hürmüz için "Özgürlük Projesi"
23:19
İstanbul’a gelmişlerdi Arsenal ile Galatasaray arasında anlaşma tamam
İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasında anlaşma tamam
23:19
İspanya Başbakanı Sanchez’i taşıyan uçak Ankara’ya acil iniş yaptı
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
21:41
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti Mustafa Keser’den açıklama
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama
21:13
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 06:11:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Kolombiya'da bir etkinlikte "canavar kamyon"un kontrolden çıkması sonucu 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.