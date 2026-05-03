Otobüs durağında mide bulandıran görüntü

İstanbul Maltepe’de yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki çekti. İddiaya göre yaşlı bir adam, durakta bekleyen genç bir kadına yönelik uygunsuz hareketlerde bulundu.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın, genç kadına bakarak kendini tatmin ettiği ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı yetkililere çağrıda bulundu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda “Bulun bu sapığı” ifadeleri dikkat çekti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Olayın ardından vatandaşlar, şahsın kimliğinin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.