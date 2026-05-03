İstanbul\'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi

İstanbul Haliç’te bir berberde yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken “ turist tarifesi” skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Saç kesimi için 400 TL’ye anlaştığı Brezilyalı turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi.

400 TL YERİNE 7 BİN 100 TL TAHSİL EDİLMİŞTİ

Olay, Brezilyalı bir turistin saç kesimi için girdiği berberde yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydetmesiyle gündeme gelmişti. Kapıda 400 TL yazmasına rağmen turistten toplamda 7 bin 100 TL tahsil edildiği ortaya çıkmıştı.

Turist, “10 Euro’luk hizmet için benden 133 Euro’dan fazla para aldınız. Bu dürüst değil” diyerek duruma tepki göstermiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı.

“EKSTRA İŞLEMLER” TARTIŞMASI

İşletme ise yüksek ücretin, saç kesimi dışında yapılan ek işlemlerden kaynaklandığını savunmuştu. Ancak turist, yalnızca saç kesimi istediğini, kendisine bilgi verilmeden ekstra işlemler uygulandığını öne sürmüştü.

Paylaşılan adisyonda saç kesimi ve sakal için 400’er TL, wax ve burun bandı için 1000’er TL, yüz bakımı için 2 bin 300 TL ve saç bakımı için 2 bin TL ücret yazdığı görülmüştü.

TEPKİLER SONRASI PARA İADE EDİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kamuoyunda büyük tepki oluşmuş, ardından işletme geri adım atarak turiste tahsil edilen parayı iade etmişti.

DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından ilgili berber dükkanının mühürlendiği öğrenildi. Olay, İstanbul’da turistlere yönelik fahiş fiyat uygulamaları tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.