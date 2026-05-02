Erzurum\'da avukata bıçaklı saldırı: Şüpheli adli kontrolle serbest

02.05.2026 09:23  Güncelleme: 09:50
Erzurum'da görev yapan Avukat Taha Bağaçlı, bürosunda bir şahsın bıçaklı saldırısına hedef oldu.

Erzurum'da görev yapan Avukat Taha Bağaçlı, bürosunda bir şahsın bıçaklı saldırısına hedef oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığınan avukatı takip eden şahıs polisler tarafından yakalandı. Savcılık K.P.'yi "Görevi başındaki memura görevini yaptırmamak" suçundan mahkemeye sevk etti, mahkeme ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Erzurum'da bir hukuk bürosuna gelen K.P. isimli şahıs, avukatla görüşme esnasında belinden bıçak çıkararak tehditler savurdu. O anlar hukuk bürosunun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Avukat Taha Bağaçlı'nın karakoldaki şikayet ifadeleri ise dehşet dolu anları özetliyordu.

"Yüzüne kan gelmiş seni öldüreceğim"

Avukat Taha Bağaçlı, Yakutiye ilçesi Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliği'nde verdiği şikayet ifadesinde; 30 Mayıs 2026 günü saat 12: 20 sıralarında bir banka borçlusu olan K.P. isimli şahsın ofise gelerek tehditler savurduğunu belirterek, "Kendisini masama davet ederek, konuşmak istedim. "Taha ben seni buraya öldürmeye geldim" diyerek sol iç cebinden çıkardığı renkli bir bıçağı eli ile benim yakamdan tutup bıçağı boğazına yaklaştırdı ve "Yüzüne kan gelmiş seni öldüreceğim" diyerek bıçak ile öldürmekle tehdit etti. Daha sonra ofiste çalışan arkadaşlar şahsı sakinleştirmeye çalıştılar. Ancak şahıs sakinleşmeyince, bana zarar vermesinden korktuğum için ofisinin kapısını açarak burada kalmasını, rızamızın olmadığını beyan ederek şahsın ofisten çıkmasını istedim. Ancak şahıs çıkmamakta direnç gösterdiği için ofis kapısının dış kısmına çıkarak şahsın üzerine kapıyı çektim. Bunun üzerine ayağını araya koyarak engellemeye çalışsa da bunu bertaraf ettim" dedi.

"Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındım"

Şahsın kapıyı zorlayarak tekrardan kendisini takip etmek istediğini fark ettiğini anlatan Avukat Taha Bağaçlı, "Biraz daha kapıyı çekerek yanıma gelmesine engel olmaya çalıştım. Mukavemetin bittiğini görünce olay yerinden ayrıldım. Bir zarar gelmesin diye Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne sığındım. Şahsın beni yine peşimde takip ettiğini gördüm ve polis memurları beni içeriye aldıktan sonra olay yerine gelen diğer polis ekipleri şahsı da yakalayarak muhafaza altına aldılar. Hastaneden gerekli darp raporunu aldıktan sonra işlemler için polis merkezine geldim. Ben olay anında beni kasten öldürmeye teşebbüs eden, öldürmekle tehdit eden, rızamızın bitmesine rağmen iş yerimizi terk etmeyerek, konut ve iş yeri dokunulmazlığımı ihlal eden ve kamu görevimizi ifa ettiğimiz sırada görevimizi engelleyen K.P. isimli şahıstan davacı ve şikayetçi oldum. K. P. isimli şahıstan aile mahkemesinden uzaklaştırma istedim" şeklinde konuştu.

Avukat Taha Bağaçlı'nın şikayeti üzerine K.P. isimli şahıs gözaltına alındı. Savcılık şahsı "Görevi başındaki memura görevini yaptırmamak" suçundan mahkemeye sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği K.P.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Erzurum Barosu, Avukat Taha Bağaçlı'nın ofisinde saldırıya uğramasının ardından tepki olarak Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Otomasyon Sistemi'ni kapattığını duyurdu. Baro yönetimi, görevlendirme taleplerinin artık yalnızca yazılı olarak kabul edileceğini açıkladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

