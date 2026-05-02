Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig\'de düğüm çözülüyor

Trendyol 1. Lig’de sezonun son haftasına girilirken, Süper Lig’e yükselecek ikinci takım Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor arasında netleşecek.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK HAFTA

Normal sezonun tamamlanacağı son haftada tüm gözler zirve yarışına çevrildi. Erzurumspor FK’nin ardından Süper Lig’e çıkacak ikinci ekip, son haftaya aynı puanla giren Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor’dan biri olacak.

Esenler Erokspor sahasında Pendikspor’u ağırlarken, Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. İki mücadele de aynı saatte oynanacak.

AVANTAJ AMED SPORTİF FAALİYETLER’DE

İkili averajda rakibine üstünlük sağlayan Amed Sportif Faaliyetler, olası puan eşitliği durumunda Süper Lig bileti alan taraf olacak. Diyarbakır temsilcisi, sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda mağlup etmişti.

TARİHİ FIRSAT: 78. TAKIM OLACAK

Süper Lig tarihinde daha önce yer almayan iki ekipten biri, Türk futbolunun en üst liginde mücadele eden 78. takım olacak. Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır’ın uzun süredir devam eden Süper Lig hasretine son vermeyi hedeflerken; Esenler Erokspor ise İstanbul’un 20. temsilcisi olma fırsatını yakalayacak.

DIAGNE REKOR PEŞİNDE

Amed Sportif Faaliyetler’in golcüsü Mbaye Diagne de kritik haftada önemli bir hedef için sahaya çıkacak. Ligde 28 gole ulaşan tecrübeli forvet, 2 gol daha atması halinde 1. Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu kıracak.