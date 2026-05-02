Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig\'de düğüm çözülüyor

02.05.2026 13:14
Trendyol 1. Lig'de son haftaya aynı puanla giren Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor'dan biri Süper Lig vizesi alacak.

Trendyol 1. Lig’de sezonun son haftasına girilirken, Süper Lig’e yükselecek ikinci takım Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor arasında netleşecek.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK HAFTA

Normal sezonun tamamlanacağı son haftada tüm gözler zirve yarışına çevrildi. Erzurumspor FK’nin ardından Süper Lig’e çıkacak ikinci ekip, son haftaya aynı puanla giren Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor’dan biri olacak.

Esenler Erokspor sahasında Pendikspor’u ağırlarken, Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. İki mücadele de aynı saatte oynanacak.

AVANTAJ AMED SPORTİF FAALİYETLER’DE

İkili averajda rakibine üstünlük sağlayan Amed Sportif Faaliyetler, olası puan eşitliği durumunda Süper Lig bileti alan taraf olacak. Diyarbakır temsilcisi, sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda mağlup etmişti.

TARİHİ FIRSAT: 78. TAKIM OLACAK

Süper Lig tarihinde daha önce yer almayan iki ekipten biri, Türk futbolunun en üst liginde mücadele eden 78. takım olacak. Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır’ın uzun süredir devam eden Süper Lig hasretine son vermeyi hedeflerken; Esenler Erokspor ise İstanbul’un 20. temsilcisi olma fırsatını yakalayacak.

DIAGNE REKOR PEŞİNDE

Amed Sportif Faaliyetler’in golcüsü Mbaye Diagne de kritik haftada önemli bir hedef için sahaya çıkacak. Ligde 28 gole ulaşan tecrübeli forvet, 2 gol daha atması halinde 1. Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu kıracak.

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Bunlar ne ya :) 2 0 Yanıtla
İstanbul’da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
Elazığ’da haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Elazığ'da haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Ederson’a Fenerbahçe’nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi Ederson'a Fenerbahçe'nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi
Özgür Demirtaş’tan altın için çılgın tahmin Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin
1 Mayıs’a damga vuran görüntü Başbakan Fico’dan fırıncıların gece mesaisine destek 1 Mayıs'a damga vuran görüntü! Başbakan Fico'dan fırıncıların gece mesaisine destek
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

13:33
’Yakışıklı Güvenlik’ten Arif Kocabıyık’a tepki: Ahım tuttu
'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu
13:19
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması Özel takip merkezi kuruluyor
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor
12:02
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı
11:52
İran savaşı havacılığı vurdu ABD’li şirket iflas etti
İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li şirket iflas etti
11:33
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz
11:13
Avukat Hatice’ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum
Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum
