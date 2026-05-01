Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında emeğiyle geçinen ve ülkesi için katma değer üreten tüm işçilerin 1 Mayıs'ını tebrik etti.

"TÜM İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN 1 MAYIS'INI TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum."

EMİNE ERDOĞAN'DAN 1 MAYIS MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla, gücünü emeğinden alan, ülkemizin ilerlemesinde pay sahibi olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.