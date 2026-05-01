İstanbul Valiliği, 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz yürüyüşlere katıldıkları belirlenen 575 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kadıköy Rıhtım ve Kartal Meydanlarında yapılan çeşitli programlarla kutlanırken, ilin bazı noktalarında toplanan gruplar izinsiz şekilde yürümek istedi. İstanbul'da güvenlik önlemi alan polis ekipleri, izinsiz yürümek isteyen grupları dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜMEK İSTEDİLER

Ancak uyarıları dikkat etmeyen göstericiler, sloganlar eşliğinde yürümeye devam etmek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. Gözaltına alınan kişiler, polis aracıyla emniyete götürüldü.

MECİDİYEKÖY'DE MÜDAHALE

Çevik kuvvet ekipleri Mecidiyeköy ve Şişli istikametinde caddeyi trafiğe kapattı. Çevik Kuvvet ekiplerinin bir kısmı Mecidiyeköy'deki alışveriş merkezi önünde bekleyişini sürdürürken, bir bölümü ise Mecidiyeköy girişinde konuşlandırıldı. Ekipler izinsiz gösteri yapmak isteyenlere müdahale etti; gözaltına alınanlar oldu.

TAKSİM, ŞİŞHANE VE OSMANBEY METRO DURAKLARI KAPATILDI

Mecidiyeköy istikametinde pankart açıp izinsiz yürüyüş yapmaya çalışan başka bir gruba daha polis müdahale etti. Müdahale sırasında gözaltına alınanlar oldu. Diğer yandan Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro durakları ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

VALİLİK: 575 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği, il genelinde alınan tedbir kararlarına uymayan 575 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Valiliğimizce verilen izinle Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı’nda düzenlenen mitinglerde coşkuyla kutlandı. Alınan kararlara uyarak bu özel günü hakkıyla- coşkuyla kutlayan tüm sendika, STK ve emekçilere; bununla birlikte, şehrimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz görev yapan polisimize teşekkür ediyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün şehrimizde huzur içinde geçirilebilmesi için alınması gereken tedbirler de daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bazı marjinal gruplar alınan tedbir kararlarını hiçe sayarak, her yıl olduğu gibi bu yılki 1 Mayıs’ta da Emniyet birimlerimizle karşı karşıya gelmiştir. Bu gruplara İstanbul Emniyetimizin ilgili birimlerince gerekli müdahaleler yapılmıştır. Alınan tedbir kararlarına uymayan bu marjinal gruplara yapılan müdahalelerde saat 18.00 itibariyle 575 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların işlemleri, emniyet birimlerinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."