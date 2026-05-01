Fenerbahçe ile yolları ayrıldıktan sonra İstanbul’dan ayrılan Domenico Tedesco, bu kez Almanya’da karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Almanya’ya iniş yapan Tedesco, havalimanında kendisini bekleyen Fenerbahçeli taraftarların tezahüratlarını duyunca neye uğradığını şaşırdı. Sarı-lacivertli taraftarların bu sürprizi dikkat çekti.
Tedesco, İstanbul’dan ayrılırken de taraftarların yoğun ilgisiyle uğurlanmış, havalimanındaki veda anları duygusal görüntülere sahne olmuştu.
Hem İstanbul’daki uğurlama hem de Almanya’daki karşılama, Fenerbahçe taraftarının Tedesco’ya olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. Beklemediği bu ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Alman teknik adamın, taraftarlara teşekkür ettiği görüldü.
Son Dakika › Spor › Almanya'ya giden Tedesco neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
