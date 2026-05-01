Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

01.05.2026 16:58
Kayseri’de tartıştığı eşini silahla öldüren bir kişi, ardından intihar etti; 4 çocuk sahibi çiftin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaşanan olayda bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dinçer B. ile eşi Demet B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Dinçer B., eşine tabancayla ateş etti.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Eşini vurduktan sonra aynı silahı kendisine çeviren Dinçer B., intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇİFT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dinçer ve Demet B. çiftinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk sahibi oldukları öğrenilen çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Bundan sonra,evleneceklere Psikiyayristen akıl sağlığı doktor raporu ,şart olmalı??kanunla düzenlenmeli? 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
