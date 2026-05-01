Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
01.05.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM’nin hazırladığı eylem planıyla akran zorbalığına karşı okullarda kapsamlı bir dönüşüm hedefleniyor; "Alo Zorbalık Hattı" ve yapay zeka destekli dijital imdat butonu ile öğrencilerin anında yardım talep edebilmesi sağlanırken, müfredata eklenecek zorunlu ders ve rehabilitasyon programlarıyla hem zorbalığın önlenmesi hem de güvenli okul ortamının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

TBMM tarafından hazırlanan yeni rapor, okullarda artan akran zorbalığına karşı kapsamlı ve sert önlemleri gündeme taşıdı. Eğitimden teknolojiye uzanan geniş kapsamlı düzenlemelerle öğrencilerin güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

TBMM’DEN KAPSAMLI EYLEM PLANI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu’nun hazırladığı raporda, okul ve dijital platformlarda yaşanan zorbalık olaylarına karşı köklü değişiklikler öngörüldü. Plan kapsamında hem önleyici hem de müdahaleci adımlar dikkat çekti.

“ALO ZORBALIK HATTI” KURULACAK

Raporda, öğrencilerin maruz kaldıkları zorbalığı hızlı ve güvenli şekilde bildirebilmesi için “Alo Zorbalık Hattı” kurulması planlandı. Bu hat sayesinde öğrenciler kimliklerini gizleyerek ihbarda bulunabilecek. Ayrıca tablet ve telefonlara entegre edilecek “dijital imdat butonu” ile öğrenciler, tek tuşla konum bilgilerini aileleri ve yetkililerle paylaşabilecek. Sistem, yapay zekâ destekli analizlerle riskli durumları önceden tespit etmeyi hedefliyor.

MÜFREDATA ZORUNLU DERS EKLENİYOR

Eğitim alanında da önemli bir adım atılıyor. “Empati ve Sosyal Beceriler” adıyla yeni bir dersin müfredata zorunlu olarak eklenmesi planlanıyor. Bu dersle öğrencilerin iletişim, çatışma çözme ve sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Okullarda ayrıca öğrenci konseyleri ve akran arabuluculuğu sistemlerinin kurulması da gündemde.

OKULLARDA GÜVENLİK ARTIRILACAK

Raporda, okul güvenliğine yönelik denetimlerin artırılması da yer aldı. Koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevrelerinde kamera sistemlerinin yaygınlaştırılması ve görevli sayısının artırılması planlanıyor. Mahalle düzeyinde “çocuk dostu danışmanlık” birimlerinin kurulması da öneriler arasında bulunuyor.

ZORBALIĞA REHABİLİTASYON YAKLAŞIMI

Düzenleme yalnızca mağdurları korumayı değil, zorbalık yapan öğrencilerin rehabilitasyonunu da kapsıyor. Bu kapsamda öfke kontrolü, empati geliştirme ve sosyal beceri programlarının uygulanması planlanırken, riskli davranışların düzenli analizlerle erken aşamada tespit edilmesi hedefleniyor.

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
13:55
Bakan Göktaş’dan Brüksel’deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
Bakan Göktaş'dan Brüksel'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
13:14
İran’dan bomba iddia: ABD’nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
13:01
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım
Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
12:53
İstanbul’da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
12:38
1 Mayıs’ta kahreden kaza 2 işçi feci şekilde can verdi
1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi
11:26
Mecidiyeköy’de büyük arbede Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 15:05:39. #7.12#
SON DAKİKA: Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.