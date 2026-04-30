Bursa'da araç çalmaya çalışan kadın 'Araç benim' diyerek direndi - Son Dakika
Bursa'da araç çalmaya çalışan kadın 'Araç benim' diyerek direndi

30.04.2026 20:55  Güncelleme: 20:59
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobile girerek aracı çalmak isteyen kadın, araç sahiplerine yakalanınca "Araç benim" diyerek uzun süre direndi. Şüpheli, polis ekiplerince güçlükle gözaltına alındı.

Olay, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobili gözüne kestiren bir kadın, aracın arka cam rüzgarlığını kırarak içeri girdi. Yanında getirdiği farklı bir anahtarla aracı çalıştırmaya çalışan şüpheli, bir süre sonra araç sahipleri tarafından fark edildi.

Durumu fark eden araç sahipleri, kadını araçtan indirmek istedi. Ancak şüpheli kadın, "Araç benim, asıl hırsız sizsiniz" diyerek uzun süre direnç gösterdi. Araçtan inmeyi reddeden kadın, kendisini dışarı çıkarmak isteyen araç sahipleri ve çevredeki vatandaşlara fiziksel saldırıda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi güçlükle araçtan indirerek gözaltına aldı. Emniyete götürülen kadının işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, yaşanan olay karşısında şaşırırken yaşayan araç sahipleri şüpheliden şikayetçi oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

21:17
İran: Husiler Babülmendep Boğazı’nı kapatacak
20:30
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
19:43
İran: Yüzde 40’ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir
19:34
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede’nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
18:34
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
18:27
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş’a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
