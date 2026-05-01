İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı! İşte ilçe ilçe alınan kararlar

01.05.2026 06:14
İstanbul’da 1 Mayıs kapsamında geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim başta olmak üzere birçok noktada yollar kapatıldı, otoparklar boşaltıldı ve araç parkına izin verilmedi. Metro, tramvay ve deniz ulaşımında önemli kısıtlamalar uygulanırken bazı hatlar tamamen durduruldu. Kadıköy ve Kartal’da kutlamalara izin verildi. Polis ekipleri, vatandaşları alternatif güzergahlara yönlendirdi.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kent genelinde uygulanacak güvenlik önlemlerini, kapatılan yolları ve alternatif güzergahları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, günün İstanbul’da huzur ve güven içinde geçmesi için tüm birimlerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Valilik, “Sanal Devriye” faaliyetleri sırasında bazı marjinal grupların 1 Mayıs’ı bahane ederek sosyal medya üzerinden yasa dışı eylem çağrıları yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Açıklamada, İstanbul’un huzurunu korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve yasa dışı eylemlerin önüne geçmek amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında bir dizi tedbir alındığı vurgulandı.

Bu kapsamda, saat 05.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal’da emniyet birimlerince güvenlik altına alınan alanlarda çöp konteynerleri bir gece önceden kaldırıldı, yürüyüş güzergahları üzerindeki taş ve benzeri materyaller temizlendi. Bu bölgelerde belediyeye ait araç ve personel bulundurulmadı. Ayrıca İETT duraklarının geçici olarak başka noktalara kaydırılması ve cam duraklarla ilgili düzenlemeler yapılması kararlaştırıldı. Beşiktaş’taki İnönü Stadı yanındaki temizlik işleri otoparkının gerektiğinde emniyet birimlerince kullanılmak üzere boş bırakıldığı bildirildi.

KADIKÖY VE BEYOĞLU’NDA GENİŞ KAPSAMLI TRAFİK DÜZENLEMESİ

Kadıköy’de Rıhtım Sokak ile Söğütlüçeşme Caddesi arasında kalan tramvay yolu ulaşıma kapatıldı. Kavak İskele Caddesi’nden itibaren Tıbbiye, Rıhtım, Söğütlüçeşme ve Kurbağalıdere caddeleri toplu taşıma ve minibüs trafiğine kapatıldı. Rıhtım ve çevresindeki İSPARK alanları boşaltılarak sivil araç girişine izin verilmedi.

Beyoğlu’nda ise Meclis-i Mebusan, İnönü, Tersane, Tarlabaşı, Refik Saydam ve Mete caddeleri ile Şişli’de Taşkışla, Cumhuriyet, Halaskargazi ve Büyükdere caddelerini kapsayan geniş bir alanda 30 Nisan saat 20.00’den 2 Mayıs saat 07.00’ye kadar park yasağı uygulanmasına karar verildi.

METRO, TRAMVAY VE DENİZ ULAŞIMINA KISITLAMA

Alınan tedbirler kapsamında bazı toplu ulaşım hatlarında da kısıtlamaya gidildi. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı. Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nun yalnızca meydan çıkışı açık bırakıldı. Kabataş-Taksim füniküler hattı ile İstiklal Caddesi’ndeki nostaljik tramvay seferleri durduruldu. Tünel-Karaköy füniküler hattı ve T3 Kadıköy-Moda tramvayı da sefer yapmadı.

Kadıköy İskele Meydanı’ndaki otobüs peronları boşaltıldı, cam duraklar söküldü. Avrupa ve Anadolu yakası arasında Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih iskelelerine yapılan yolcu ve araç taşımacılığı durduruldu. Eyüp yönüne yapılan seferler ise devam etti ancak Balat, Beyoğlu, Sütlüce ve Hasköy sahil hatları iptal edildi.

TAKSİM VE ÇEVRESİNDE SIKI ÖNLEM

Taksim başta olmak üzere Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe ve Kadıköy İskele çevresindeki otoparklar boşaltıldı ve araç parkına izin verilmedi. Ayrıca Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal’da ana arterler ve bu bölgelere çıkan tüm yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Polis ekipleri, Taksim Meydanı’na gitmek isteyen vatandaşları alternatif güzergahlara yönlendirdi.

İLÇE İLÇE KAPATILAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Beyoğlu’nda İstiklal, Sıraselviler, İnönü, Mete, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam, Meşrutiyet, Cihangir ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak Tarlabaşı Bulvarı, Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Piyalepaşa Bulvarı önerildi.

Kadıköy’de Tıbbiye, Rıhtım, Söğütlüçeşme ve Kurbağalıdere caddeleri ile bu caddelere çıkan tüm yollar kapatıldı. Alternatif güzergah olarak D-100 Karayolu, Bağdat Caddesi ve Minibüs Yolu kullanıldı.

Kartal’da Savarona ve Hükümet caddelerinin bazı bölümleri kapatıldı, sürücülere Turgut Özal Bulvarı ve çevre yolları önerildi.

Şişli’de Büyükdere, Halaskargazi, 19 Mayıs ve çevre caddeler trafiğe kapatılırken, alternatif olarak Abide-i Hürriyet, Dolapdere ve Darülaceze caddeleri kullanılabildi.

Beşiktaş’ta ise ihtiyaç halinde bazı cadde ve sokakların kısmen ya da tamamen trafiğe kapatılabileceği belirtildi.

1 MAYIS KUTLAMA ADRESLERİ DE AÇIKLANDI

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs kutlamalarının DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda saat 10.00-17.00 arasında, Türkiye Komünist Partisi tarafından ise Kartal Meydanı’nda saat 12.00-19.00 arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

