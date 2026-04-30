Ataşehir'de belediye başkan vekilliği seçiminde ortalık karıştı

30.04.2026 14:23
Ataşehir Belediye Meclisi’nde yapılan başkan vekili seçiminde oy pusulası tartışması salonda gerginliğe neden oldu. Murat Güneş "Üçtür perdenin arkasına geçiyor. Amacınız ne sizin Serdar Bey?" diyerek tepki gösterince ortalık bir anda karıştı. Gergin geçen seçimi üçüncü turda CHP'nin adayı Murat Güneş kazandı.

İstanbul’da 22 Nisan’da tutuklanan ve aynı gün görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yerine belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. Oylama sırasında oy pusulası tartışması salonda gerginliğe neden olurken, CHP’nin adayı Murat Güneş üçüncü turda 22 oy alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

OY PUSULASI TARTIŞMASI SALONU KARIŞTIRDI

Ataşehir Belediye Meclisi’nde, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yerine başkan vekili belirlemek için seçim yapıldı. Seçim sırasında oy kullanma sürecine ilişkin yaşanan tartışma salonda tansiyonu yükseltti.

İddiaya göre AK Parti’nin adayı Serdar Orhan, oy kullanımı sırasında perdenin arkasına geçti. Bunun üzerine CHP’nin adayı Murat Güneş ile Serdar Orhan arasında sözlü tartışma yaşandı.

“AMACINIZ NE SİZİN SERDAR BEY?”

Murat Güneş, yaşanan duruma tepki göstererek, “Başkanım üçtür perdenin arkasına geçiyor. Amacınız ne sizin Serdar Bey?” ifadelerini kullandı.

Serdar Orhan ise Güneş’e, “Ne diyorsun sen ya, git işine” diyerek karşılık verdi. Tartışma kısa sürede salonda gerginliğe yol açtı.

İL BAŞKANLARI ARASINDA SÖZLÜ TARTIŞMA

Gerginliğin büyümesi üzerine Ak Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yan yana oturdu. Seçim sırasında Özgür Çelik ile Abdullah Özdemir arasında da sözlü tartışma yaşandı.

Özgür Çelik’in, “Milli irade hırsızlığı yapmaya çalışıyorsunuz” sözleri üzerine başlayan gerilim, araya girenlerin müdahalesiyle kısa sürede yatıştırıldı.

MURAT GÜNEŞ 3. TURDA SEÇİLDİ

Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimi üçüncü turda sonuçlandı. Üç turlu oylama sonunda CHP’nin adayı Murat Güneş 22 oy aldı. Güneş, bu sonuçla Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
İzmir’de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı İzmir'de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump’ın elini yine tutmadı Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı
Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı
Adım adım yeni savaşa doğru Mali’de çatışmalar şiddetleniyor Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor
Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü
Namaz için uyanan baba oğlunu banyoda ölü buldu Namaz için uyanan baba oğlunu banyoda ölü buldu
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü
Brent petrol fiyatları uçuşa geçti Brent petrol fiyatları uçuşa geçti
Çanakkale’de sürüklenen tanker demirletildi Çanakkale'de sürüklenen tanker demirletildi
Trump’a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen’ın hazırlık süreci ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı
Trump: Hürmüz’de abluka devam edecek Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek
İzmir’deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit 2 ölü, 5 yaralı İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

15:14
Pakistan’da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:03
En Nesyri Arabistan’ı sallıyor
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
13:54
Altın için ezber bozan tahmin
Altın için ezber bozan tahmin
13:54
Galatasaray’da Gabriel Sara şoku
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:37
Al-Nassr’ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
Al-Nassr'ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
13:32
Okan Buruk “Anlaşmaya vardık“ deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Okan Buruk "Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
12:42
Dicle Üniversitesi’nin kampüsünde petrol bulundu 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
12:40
Antalya soruşturmasında 113 milyon lira kamu zararı tespit edildi
Antalya soruşturmasında 113 milyon lira kamu zararı tespit edildi
12:08
Generali görevinden eden şov MSB nedenini iki cümlede özetledi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
