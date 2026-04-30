Galatasaray\'dan yeni sezonun ilk bombası

Şampiyonluğa geri sayım yapan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.
İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre Galatasaray, Napoli’nin kadroda düşünmediği Frank Anguissa için devreye girdi. Kamerunlu orta saha oyuncusunun transferi için temasların başlayabileceği ifade edildi.
Haberde, Galatasaray’ın daha önce Victor Osimhen ve Noa Lang transferleri nedeniyle Napoli ile iyi ilişkiler kurduğu ve bu durumun Anguissa transferinde avantaj sağlayabileceği belirtildi.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Noa Lang’ın takımdaki geleceği de netleşti. Hollandalı futbolcunun sezon sonunda Napoli’ye geri döneceği ve ardından bonservisiyle başka bir kulübe satılmasının planlandığı aktarıldı. Bu sezon Napoli formasıyla 21 maça çıkan Anguissa, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
