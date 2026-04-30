Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

30.04.2026 18:00
Galatasaray’ın Napoli’nin gözden çıkardığı Anguissa için devreye girdiği, Noa Lang’ın ise sezon sonunda İtalyan ekibine dönerek satış listesine konulacağı iddia edildi.

Şampiyonluğa geri sayım yapan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

NAPOLI’DEN ANGUISSA ATAĞI

İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre Galatasaray, Napoli’nin kadroda düşünmediği Frank Anguissa için devreye girdi. Kamerunlu orta saha oyuncusunun transferi için temasların başlayabileceği ifade edildi.

NAPOLI İLE İLİŞKİ AVANTAJI

Haberde, Galatasaray’ın daha önce Victor Osimhen ve Noa Lang transferleri nedeniyle Napoli ile iyi ilişkiler kurduğu ve bu durumun Anguissa transferinde avantaj sağlayabileceği belirtildi.

NOA LANG YOLCU

Öte yandan sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Noa Lang’ın takımdaki geleceği de netleşti. Hollandalı futbolcunun sezon sonunda Napoli’ye geri döneceği ve ardından bonservisiyle başka bir kulübe satılmasının planlandığı aktarıldı. Bu sezon Napoli formasıyla 21 maça çıkan Anguissa, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

