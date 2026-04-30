Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

30.04.2026 18:34
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 352 milyon 625 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

ÇİFTÇİLERİN ÖDEMELERİ HESAPLARINA YATIRILIYOR

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Anadolu'nun kadim üretim geleneğini destekleyip çiftçinin her adımında yanında yürüdüklerini belirten Yumaklı, "1 milyar 352 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, küçükbaş hayvancılık desteği (kuzu/oğlak) için 1 milyar 208 milyon 231 bin lira, zirai don desteği için 93 milyon 200 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 30 milyon 735 bin lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 20 milyon 459 bin lira olmak üzere toplam 1 milyar 352 milyon 625 bin lira ödeme yapılacak.

Kimlik numarasının son hanesi "0" olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi "0,1,3,5,7,9" olan üreticiler için küçükbaş hayvancılık desteği ödemesi ile diğer desteklere ait ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Kaynak: AA

ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı
Orta Doğu’daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı
FED Başkanı Powell’dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Edis imajını yeniledi, dünyaca ünlü yıldıza ikizi kadar benzedi Edis imajını yeniledi, dünyaca ünlü yıldıza ikizi kadar benzedi
Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi

18:27
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş’a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
18:14
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen ceza
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza
17:55
Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
15:39
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor
