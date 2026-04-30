5 yaşındaki Hamza\'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

30.04.2026 16:10  Güncelleme: 16:15
Van'ın Saray ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy gözyaşları arasında toprağa verildi, 10 yaşındaki kuzeninin tedavisi devam ediyor. Saray Belediyesi bünyesinde çalışan bir personel olayla ilgili gözaltına alınırken, dehşetin yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Van'ın Saray ilçesinde bir çocuğun hayatını kaybettiği ve bir çocuğun yaralandığı köpek dehşetinin yaşandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy, sabah saatlerinde ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilirken, A.Ö.'nün (10) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi ise devam ediyor. 

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Saray Belediyesi bünyesinde çalışan bir personelin gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanlığının müfettiş görevlendirdiği köpek dehşetinin yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan dehşet anı saniye saniye görüntülere yansırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi, olayla ilgili açıklamasında, "Van ilimizin Saray ilçesinde 5 yaşındaki evladımız Hamza Özsoy'un sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Tedavisi devam eden yavrumuz Ayaz Özsoy'a Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyorum. Bu elim hadise; kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"MÜKLİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ"

Süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Çiftçi, "Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma sürecini dikkatle takip edeceğiz. Hayatını kaybeden yavrumuz Hamza Özsoy'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri gözden geçirmekte kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Saray ilçesinde 2025 yılında toplam 432, 2026 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarında ise toplam 145 köpeğin toplatıldığı bildirildi. 

Kaynak: İHA

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Hayvan hakları diye bir şey var bu manzaraları gösterip sonra hayvan kıyımı yapacaklar sanatçılar aydınlar hemen sosyal medyada tepki koysun 1 2 Yanıtla
