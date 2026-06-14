Vancouver'a Türk damgası! Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

ZORLU MAÇ 07.00'DE BAŞLAYACAK

BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 07.00'de başlayacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmada Peru Futbol Federasyonundan Kevin Ortega, dördüncü hakem olacak.

VANCOUVER KIRMIZI-BEYAZ!

Tarihi maç öncesi Türk taraftarlarımız, A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Vancouver'deki Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi. Sokakları kırmızı-beyaz renklere boyayan taraftarlarımız, çeşitli tezahüratlarla sokakları adeta Türkiye diye inletti.