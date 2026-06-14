Jürgen Klopp'un hedefinde FIFA var! ''Futbol rehin alındı'' diyerek isyan etti - Son Dakika
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Jürgen Klopp'un hedefinde FIFA var! ''Futbol rehin alındı'' diyerek isyan etti

Jürgen Klopp\'un hedefinde FIFA var! \'\'Futbol rehin alındı\'\' diyerek isyan etti
14.06.2026 04:22
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Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan su molasının reklam amaçlı yapıldığını belirterek FIFA'ya tepki gösterdi.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası, saha içindeki mücadeleler kadar saha dışındaki tartışmalarla da gündemden düşmüyor. Turnuvadaki yeni uygulamalara karşı sesini yükselten son isim Alman teknik adam Jürgen Klopp oldu. Deneyimli çalıştırıcı, FIFA'nın hayata geçirdiği yeni kuralları sert bir dille eleştirdi.

''AMAÇ OYUNCULARI KORUMAK DEĞİL, REKLAM ALANI AÇMAK''

Maçlar sırasında uygulanan su molalarının "futbolcu sağlığını koruma" amacıyla yapıldığı yönündeki resmi açıklamalara inanmadığını belirten Klopp, madalyonun arka yüzünün çok farklı olduğunu savundu. Alman teknik adama göre bu molalar, tamamen reklam yayınlarına ekstra zaman yaratmak için uydurulmuş birer kılıf.

''FUTBOL, KLİMALI OFİSLERDEKİ YETKİLİLERİN ELİNDE REHİN''

Alman yayın kuruluşu ZDF'ye özel açıklamalarda bulunan Klopp, endüstriyel futbolun geldiği noktayı, " Futbol, konforlu ve klimalı ofislerinde oturan yöneticilerin elinde adeta rehin alınmış durumda. Bu yapılanlar oyuncuları korumak için inşa edilen bir kalkandan ziyade, sponsorların çıkarları doğrultusunda tasarlanmış altın bir kafestir." sözleriyle özetledi. 

"BU DÜNYA KUPASI KİME HİZMET EDİYOR?

Dünya Kupası organizasyonlarında ticari kaygıların, sporun ve oyunun saf değerlerinin önüne geçtiğini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "Bu Dünya Kupası gerçekten kime hizmet ediyor? Taraftarlara mı, sahada ter döken oyunculara mı, yoksa milyar dolarlık reklamcılara mı?" sözlerini sarf etti. 

''YAPAY BARAJLAR İNŞA EDİYORUZ''

Karşılaşmaların arasına reklam sokulmasının oyunun doğal akışını baltaladığını dile getiren Klopp, "Bir Dünya Kupası mücadelesi tıpkı gürül gürül akan bir nehir gibi kesintisiz olmalı. Ancak biz, sırf araya reklamlar sığdırabilmek için bu nehrin önüne yapay barajlar inşa ediyoruz" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Jürgen Klopp, Dünya Kupası, Futbol, Fifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Jürgen Klopp'un hedefinde FIFA var! ''Futbol rehin alındı'' diyerek isyan etti - Son Dakika

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