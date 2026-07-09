Husumetli tarafından araçla önü kesilip vuruldu: 1 ölü - Son Dakika
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Husumetli tarafından araçla önü kesilip vuruldu: 1 ölü

09.07.2026 09:22
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Mazlum G., otomobiliyle seyir halindeyken husumetlisi tarafından aracının önü kesilip tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

1) ARACININ ÖNÜNÜ KESEN HUSUMETLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde Mazlum G. (30), otomobiliyle seyir halindeyken husumetlisi tarafından araçla önü kesilip, tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi Eski Mardin Yolu'nda meydana geldi. Mazlum G.'nin kullandığı 21 AIN 308 plakalı otomobilin önü, iddiaya göre, husumetlisi tarafından başka bir araçla kesildi. Taraflar arasında çıkan tartışmada şüpheli, tabancayla Mazlum G.'ye ateş etti. Mazlum G. yaralanırken, otomobiline de çok sayıda mermi isabet etti. El freni çekilmeyen Mazlum G.'nin otomobili, yaklaşık 700 metre ilerleyerek kaldırıma çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mazlum G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mazlum G.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Olay, Sur, Suç, Son Dakika

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