Bolu'da rüşvet davasında 4. gün: Tanju Özcan ve 18 sanık yargılanıyor - Son Dakika
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Bolu'da rüşvet davasında 4. gün: Tanju Özcan ve 18 sanık yargılanıyor

Bolu\'da rüşvet davasında 4. gün: Tanju Özcan ve 18 sanık yargılanıyor
09.07.2026 10:09  Güncelleme: 10:16
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Bolu'da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanıklı rüşvet ve irtikap davasının dördüncü duruşması başladı. Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bolu'da görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla yargılandığı davanın 4'üncü gün oturumu başladı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan 178 sayfalık iddianame, Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Yasası'na muhalefet" suçlamaları yöneltildi.

Sanık ve taraf sayısının fazla olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılıyor. Duruşma öncesinde salon çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Girişlerde detaylı arama yapılırken, sanıkların salona alınmasının ardından 4'üncü gün oturumu başladı.

Önceki oturumda savunmalar alındı

Davanın önceki oturumlarında, tutuklu sanıklar Tanju Özcan ve BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile tutuksuz sanıklar Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in olay bazlı savunmaları dinlendi.

Ayrıca mağdur ve müştekilerden müteahhit Cenk Erşebetçi, Halis Volkan Akıncı, BİM A.Ş. Mağaza Geliştirme Müdürü Saffet Karadağ, Nuhmar ve 1N Market Genel Müdürü Harun Reşit Kayar ile 21 kurban bağışı mağduru beyanda bulundu. Beyanda bulunan kişilerin sanıklardan şikayetçi olmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis talebi

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi ayrı ayrı değerlendirildi. Özcan hakkında 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçlarından 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis cezası talep edildi. BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise çeşitli suçlardan 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

6 sanık tutuklu

Dosya kapsamında, görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı ile Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal tutuklu yargılanıyor. Soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in ise mahkeme kararıyla 11 Mayıs'ta tahliye edildiği belirtildi. Mahkeme heyetinin 4. gün oturumunda mağdur ve müşteki beyanlarını almaya devam etmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da rüşvet davasında 4. gün: Tanju Özcan ve 18 sanık yargılanıyor - Son Dakika

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