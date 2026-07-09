Yunan F-16 uçağı havada yandı! Acil inişten saniyeler sonra alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunan F-16 uçağı havada yandı! Acil inişten saniyeler sonra alev topuna döndü

09.07.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, havada yanmaya başladı. Uçağın pilotu, F-16'yı Zakynthos adasına indirmeyi başardı. Ancak iniş takımları açılmayan ve gövde üzerine inen savaş uçağı pistin ortasında alev topuna döndü. Pilot ise olaydan sağ kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16C Fighting Falcon tipi savaş uçağı, uçuş sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle havada yanmaya başladı. Savaş uçağı, Zakynthos Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yunan F-16 uçağı havada yandı! Acil inişten saniyeler sonra alev topuna döndü

YANAN UÇAĞI SİVİL HAVALİMANINA YÖNLENDİRDİLER

Eğitim uçuşu yaptığı öğrenilen F-16, arıza üzerine güney Yunanistan'daki adanın sivil havalimanına yönlendirildi. Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, uçak iniş takımlarını yere temas ettirdiği sırada iniş takımları açılmadı ve uçak gövde üzerinde iniş yaptı. Bu sırada ise gövde alt kısmından alevler yükseldi.

Yunan F-16 uçağı havada yandı! Acil inişten saniyeler sonra alev topuna döndü

PİSTİN ORTASIND ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Saniyeler içinde pistin ortasında alev topuna dönen savaş uçağına, olay yerinde önceden konumlandırılan havalimanı itfaiye ekipleri tarafından saniyeler içinde müdahale ederek alevler kontrol altına alındı. Pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yunan F-16 uçağı havada yandı! Acil inişten saniyeler sonra alev topuna döndü

Yangın nedeniyle sivil havalimanı kısa süreliğine hava trafiğine kapatıldı. Ekiplerin pisti temizlemesinin ardından uçuş seferleri yeniden başlatıldı.

Cep Telefonu, Yunanistan, Pilot, F-16, Son Dakika

Son Dakika Yunan Yunan F-16 uçağı havada yandı! Acil inişten saniyeler sonra alev topuna döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz
Timur Cihantimur’un yargılandığı davada ilk duruşmada tanıklar konuştu: Yavaş git dedik dinlemedi Timur Cihantimur'un yargılandığı davada ilk duruşmada tanıklar konuştu: Yavaş git dedik dinlemedi
Türkiye ve İngiltere arasında savunma ortaklığı anlaşması Türkiye ve İngiltere arasında savunma ortaklığı anlaşması
Erdoğan’dan AB savunmasına NATO şartı Erdoğan'dan AB savunmasına NATO şartı

16:24
Bir bakan bir daha baktı Melisa Aslı Pamuk’tan iddialı seçim
Bir bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim
15:16
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi Dünyaya böyle servis ettiler
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
14:21
Eşini 15 parçaya ayıran kadının “Nasıl kestin“ yanıtı salonu buz kestirdi
Eşini 15 parçaya ayıran kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi
14:16
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
13:54
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 16:54:48. #7.12#
SON DAKİKA: Yunan F-16 uçağı havada yandı! Acil inişten saniyeler sonra alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.