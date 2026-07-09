Ricardo Quaresma kendi ülkesine verdi veriştirdi - Son Dakika
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Ricardo Quaresma kendi ülkesine verdi veriştirdi

Ricardo Quaresma kendi ülkesine verdi veriştirdi
09.07.2026 16:17
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Portekiz'in eski milli futbolcusu Ricardo Quaresma, ülkesinin Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından takımın performansını sert sözlerle eleştirdi.

İspanya'ya kaybederek FIFA 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda havlu atan Portekiz'de eski milli futbolcu Ricardo Quaresma, takımının performansını yorumlayarak ağır eleştirilerde bulundu. 

"İSPANYA'YA MAÇI HEDİYE ETTİK"

İspanya'ya maçı adeta hediye ettiklerini belirten Quaresma, "Herkes Portekiz tarihinin en iyi kadrosunun bu takım olduğunu söylüyordu ama ne kazandılar? Hiçbir şey kazanamadılar. Orta sahada çok yetenekli oyuncular var ama bu turnuvada çok zayıftılar. Hücum hattı da etkisizdi, savunma dağınıktı. İspanya'ya hediye ettik. Yavaştık, isteksizdik, sadece dolaşıyorduk.'' ifadelerini kullandı.

''BEN BU SKORU KABUL EDEMİYORUM''

Topa sahip olmanın maç kazandırmayacağını belirten efsane isim, "Çok fazla yana ve geriye pas yaptık. Topa sahip olmak tek başına maç kazandırmaz. Rafael Leao, Pedro Neto ve Francisco gibi bire birde etkili oyuncularınız var, bu özellikleri daha fazla kullanmalısınız. Biz elenmemiz için tüm her şeyi yaptık. Ben bu skoru kabul edemiyorum, oyuncular da etmemeli.'' dedi. 

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Son Dakika Dünya Kupası Ricardo Quaresma kendi ülkesine verdi veriştirdi - Son Dakika

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