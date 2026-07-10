Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı - Son Dakika
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Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı

Çin\'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı
10.07.2026 13:27
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Çin, Güney Pasifik'e nükleer denizaltıdan balistik füze fırlatarak dikkat çeken bir askeri teste imza attı. Uzmanlar, testin yalnızca füzenin performansını değil, Çin'in nükleer komuta ve kontrol sistemini de sınamayı amaçladığını belirtti. ABD test edilen füzenin kıtalararası balistik füze olduğunu açıklarken, Çin ise tatbikatın rutin olduğunu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığını savundu.

Çin ordusu, pazartesi günü Güney Pasifik'e denizaltından balistik füze fırlattı. Tatbikatta kullanılan füzenin sahte savaş başlığı taşıdığı belirtilirken, ABD test edilen silahın kıtalararası balistik füze (ICBM) olduğunu açıkladı.

Çin Savunma Bakanlığı ise testin rutin bir askeri faaliyet olduğunu, herhangi bir ülkeyi hedef almadığını ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirildiğini savundu.

"NUKLEER CAYDIRICILIĞIN PARÇASI"

Güvenlik uzmanları, testin yalnızca füzenin teknik performansını değil, denizaltılarla yürütülen nükleer komuta, kontrol ve haberleşme sistemlerini de değerlendirme amacı taşıdığını ifade etti.

Analistlere göre Çin, bu testle özellikle Guam ve Hawaii gibi ABD'nin Pasifik'teki stratejik noktalarını vurabilecek kapasiteye yaklaştığı mesajını vermeyi amaçlıyor.

NÜKLEER DENİZALTILAR ÖN PLANDA

Uzmanlar, füzenin Çin'in nükleer enerjiyle çalışan Type-094 sınıfı balistik füze denizaltılarından (SSBN) birinden fırlatıldığını değerlendiriyor.

Bu denizaltılar, olası bir ilk saldırıda kara konuşlu nükleer silahların etkisiz hale getirilmesi durumunda Çin'in misilleme yapabilmesini sağlayan "ikinci vuruş" kapasitesinin temel unsurları arasında gösteriliyor.

"NÜKLEER ÜÇLÜ" STRATEJİSİ

Çin basını, testin ülkenin "nükleer üçlü" stratejisini güçlendirdiğini savundu. Bu strateji; nükleer silahların kara, deniz ve hava platformlarından kullanılabilmesini ifade ediyor.

ABD ve müttefiklerinin ise Çin'in denizaltı faaliyetlerini savaş gemileri, denizaltı sensör ağları ve keşif uçaklarıyla yakından takip ettiği belirtiliyor. Testin, Çin'in nükleer caydırıcılık kapasitesini geliştirme sürecinde önemli bir aşama olduğu değerlendiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Çin Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı - Son Dakika

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