80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 80 yıl 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, hakkında hırsızlık suçundan 80 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. (20) yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ