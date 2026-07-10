İstanbul'a gelen Ricky Martin, basınla arasına giren korumasını sakinleştirdi - Son Dakika
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İstanbul'a gelen Ricky Martin, basınla arasına giren korumasını sakinleştirdi

10.07.2026 18:21
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Yarın akşam vereceği dev konser için İstanbul'a ayak basan dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, havalimanında adeta bir centilmenlik dersi verdi. Kendisini görüntülemek isteyen Türk basını ile arasına girmeye çalışan ve muhabirleri sert bir şekilde uyaran korumasına anında müdahale eden Martin, korumasını eliyle sakinleştirerek kameralara samimi pozlar vermeye devam etti.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Ricky Martin, yarın akşam İstanbul’da vereceği dev konser için Türkiye’ye geldi. Özel uçağıyla genel havacılık terminaline iniş yapan yıldız şarkıcıyı, havalimanı çıkışında çok sayıda basın mensubu ve hayranı karşıladı.

KORUMASININ TAVRINA ANINDA MÜDAHALE ETTİ 

Yoğun güvenlik önlemleri altında terminalden çıkış yapan Ricky Martin, kendisini bekleyen kameraları görünce neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Bu sırada Martin'in koruması, görüntü almak isteyen basın mensuplarının yaklaşmasını engellemek için sert bir şekilde uyarıda bulunarak önlerini kapatmaya çalıştı. Muhabirlerine yönelik bu sert müdahaleyi fark eden ünlü şarkıcı, hemen araya girdi.

Korumasının kolunu tutarak hafifçe geri çeken ve onu sakinleştiren Ricky Martin, muhabirlere dönerek gülümsemeye devam etti.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Korumasının sert tavrını yumuşatan dünyaca ünlü yıldız, kendisini takip eden kameralara ve mikrofonlara el sallayarak Türkçe "Merhaba" dedi. 

İstanbul'a gelen Ricky Martin, basınla arasına giren korumasını sakinleştirdi

Büyük bir samimiyetle muhabirlerin sorularını yanıtlayan Martin, "Burada olduğum için çok mutluyum. Nihayet geri döndük. Desteğiniz ve her şey için çok teşekkürler, harikasınız" ifadelerini kullandı.

Çocukları ile gelen ve havalimanındaki sempatik halleriyle bir kez daha hayranlarının kalbini kazanan Ricky Martin, muhabirlere barış işareti yapıp vedalaşarak kendisi için hazırlanan lüks araca bindi ve konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Ricky Martin, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Ricky Martin İstanbul'a gelen Ricky Martin, basınla arasına giren korumasını sakinleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'a gelen Ricky Martin, basınla arasına giren korumasını sakinleştirdi - Son Dakika
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