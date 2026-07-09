Gaziantep'te kardeş kavgası kanlı bitti: 14 kurşunla vurulan ağabey kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te kardeş kavgası kanlı bitti: 14 kurşunla vurulan ağabey kurtarılamadı

Gaziantep\'te kardeş kavgası kanlı bitti: 14 kurşunla vurulan ağabey kurtarılamadı
09.07.2026 13:56  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir çiftlikte tartıştığı kardeşi Faruk Orhan tarafından 14 el ateş edilerek ağır yaralanan Fuat Orhan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bir çiftlikte tartıştığı kardeşi Faruk Orhan tarafından 14 el ateş edilerek ağır yaralanan Fuat Orhan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, Fuat Orhan (26) ile kardeşi Faruk Orhan (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Faruk Orhan yanında bulundurduğu tabanca ile ağabeyi Fuat Orhan'a 14 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet eden Fuat Orhan ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan ağabey kurtarılamadı

Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Orhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fuat Orhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağabeyin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden 26 yaşındaki Fuat Orhan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken olay yerinden kaçan katil zanlısı Faruk Orhan ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, Cinayet, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kardeş kavgası kanlı bitti: 14 kurşunla vurulan ağabey kurtarılamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin basın toplantısına yoğun ilgi Gazeteciler tıka basa doldurdu NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1’i hafif 2 yaralı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı
NATO Zirvesi’nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 13:59:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Gaziantep'te kardeş kavgası kanlı bitti: 14 kurşunla vurulan ağabey kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.