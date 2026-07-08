Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi - Son Dakika
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Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi

08.07.2026 21:41
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Türkiye’deki NATO Zirvesi’nde liderler onuruna verilen resepsiyona iki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak’ın menüsü damga vurdu. Türk mutfağının özel lezzetlerinin sunulduğu gecede, ABD Başkanı Donald Trump’ın dana kaburga tandır ve hünkar beğendi hayranlığı öne çıktı. Yemeği çok beğenen Trump, Beyaz Saray menüsüne eklemek için şeften tarif istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron enginarı beğenip Paris’te restoran açma tavsiyesi verirken, İspanya Başbakanı Sanchez ise fıstıklı tatlıya hayran kaldı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi, sadece diplomatik ve askeri kararlarla değil, liderlere sunulan yemeklerle de dünya gündemine oturdu. T24 yazarı Ertuğrul Özkök, zirve kapsamında liderler ve eşleri onuruna verilen özel resepsiyonun perde arkasını kaleme aldı. 

Tadı damağında kaldı, Trump <a class='keyword-sd' href='/beyaz-saray/' title='Beyaz Saray'>Beyaz Saray</a> için tarif istedi

NATO RESEPSİYONUNDA MİCHELİN YILDIZLI TÜRK MUTFAĞI

Zirve delegasyonu ve liderler için hazırlanan özel gecede mutfağın direksiyonuna, Türk gastronomisini uluslararası alanda başarıyla temsil eden iki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak geçti. Geleneksel Türk mutfağının modern dokunuşlarla yeniden yorumlandığı gecede, Anadolu'nun en özel lezzetleri diplomasi masasına servis edildi.

Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi

TRUMP TADI DAMAĞINDA KALAN DANA KABURGANIN TARİFİNİ İSTEDİ

Gecenin en dikkat çeken olayı, ABD Başkanı Donald Trump ile şef Fatih Tutak arasında yaşandı. Türk mutfağının seçkin lezzetleri arasında yer alan dana kaburga tandır ve hünkar beğendiye hayran kalan Trump, yemeği o kadar çok beğendi ki şeften özel olarak tarif talep etti. ABD Başkanı'nın, bu eşsiz lezzeti Beyaz Saray’ın resmi menüsüne dahil etmek istediği öğrenildi.

Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi

MACRON'DAN PARİS'TE RESTORAN TEKLİFİ

Gecede Ege ve Karadeniz esintili hafif lezzetlere yönelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un tercihi ise "Urla sakız enginarı ve Tokat asma soslu salata" oldu. Türk mutfağının modern yorumuna hayran kalan Macron, şef Fatih Tutak'a övgüler yağdırarak, "Bu modern Türk mutfağını Paris’te bir restorana çevirmelisin" teklifinde bulundu.

Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi

İSPANYA BAŞBAKANI TATLIYA HAYRAN KALDI

Gecenin kapanışındaki geleneksel Türk tatlıları da liderlerden tam not aldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, menüdeki "süt kaymaklı ve Antep fıstıklı tatlıyı" çok beğendiğini belirterek şef Fatih Tutak ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi

DİPLOMASİ MASASINDA GASTRONOMİ ZAFERİ

Yabancı konukların Türk misafirperverliği ve lezzetleri karşısında büyülendiği davet, modern Türk mutfağının küresel ölçekteki tanıtımı açısından tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti. Fatih Tutak ve ekibinin titizlikle hazırladığı menü sayesinde, Ankara'daki NATO Zirvesi hafızalarda sadece siyasi bir buluşma olarak değil, unutulmaz bir lezzet şöleni olarak da yer edindi.

Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi
Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi

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Son Dakika Nato Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi - Son Dakika

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