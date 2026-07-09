Torbalı'da 3 cinayet davasında sanık Mert Avcı suçlamayı reddetti - Son Dakika
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Torbalı'da 3 cinayet davasında sanık Mert Avcı suçlamayı reddetti

Torbalı\'da 3 cinayet davasında sanık Mert Avcı suçlamayı reddetti
09.07.2026 14:04  Güncelleme: 14:05
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İzmir Torbalı'da anne, baba ve ağabeyini öldürüp intihar süsü verdiği iddia edilen Mert Avcı, mahkemede suçlamaları reddederek 'Kesinlikle böyle bir şey yapmadım' dedi. Duruşma ertelendi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde annesi Hatice Avcı (54), babası Şadi Avcı (67) ve ağabeyi Mehmet Avcı'yı (32) öldürüp, intihar görünümü vermeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Mert Avcı (31), "Onlar benim annem, babam, ağabeyim. Olayın bana nasıl kaldığını anlamıyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım" dedi.

Olay, 24 Ekim 2025'te Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi 3663'üncü Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Hatice ve Şadi Avcı çifti ile çocukları Mehmet Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Avcı çifti ile oğulları Mehmet'i tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 3 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği değerlendirildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayı aydınlatmak için Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Cinayet Büro dedektifleri, ailenin küçük oğlunun durumunu şüpheli buldu. Olay öncesi ve sonrası tüm hareketleri mercek altına alındı. Olay yerinde bulunan tabancanın üzerindeki parmak izlerinin de silindiği tespit edildi. Polis, cinayetlerin, olay zamanına ait kamera kayıtları, telefon sinyalleri ve elde edilen deliller doğrultusunda Şadi ve Hatice Avcı çiftinin küçük oğlu Mert Avcı tarafından işlendiğini belirledi. Avcı'nın olaydan önce kolonya, pamuk, eldiven temin ettiği ve cinayetleri ağabeyinin anne ile babasını öldürdükten sonra intihar ettiği şeklinde kurgulamaya çalıştığı ortaya çıktı. Polis, Mert Avcı, eşi S.A. (31) ve kayınbiraderi T.B.'yi (28) de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Mert Avcı tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Avcı hakkında annesine, babasına ve ağabeyine karşı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2'nci duruşmaya, tutuklu sanık Mert Avcı, müştekiler ve avukatlar katıldı. İlk duruşmada savunma yapmayan tutuklu sanık bu kez savunma yaptı. Eşiyle aralarında sorun olduğu için ailesinin yanına geldiğini söyleyen Avcı, "Sanal oyundan para kazandım ve eşim buna sıcak bakmıyordu. O yüzden tartıştık. Olay tarihinde borcum yoktu. Bir yakınım Bitcoin ile para kazanıyordu ve para transferleri benim banka hesabım üzerinden ilerliyordu. Bu iş battı. Bu yüzden aralarında illegal insanların da bulunduğu kişiler beni sorumlu tuttu. Eşimin ve çocuğumun güvende olduğunu düşünmediğim için onların isimlerini paylaşamıyorum" ifadelerini kullandı.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Avcı, "Kolonya ve pamuğu eşim istediği için eldivenleri ise zeytin toplamak için aldım. Onlar benim annem, babam, ağabeyim. Olayın bana nasıl kaldığını anlamıyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Ağabeyimin yaptığını da düşünmüyorum. Ben askerde bile atış talimi yapmadım. İnternet geçmişindeki aramalarım bebekleri uyutmak içindi" diye konuştu.

'KOLONYA VE PAMUK İSTEMEDİM'

Duruşmada, Avcı'nın eşi S.A. tanık olarak dinlendi. S.A., "Geçmişte benden habersiz arabamızı satmıştı. Benden habersiz yine bir iş çevirdiğini düşündüm. Geçen yıl nisan ayında borcunun olduğunu öğrendim. Ailesi ev satıp borçları ödemişti. Ayrıca kolonya ve pamuk istememiştim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunma beyanların ardından ara karar açıklandı. Mert Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Mert Avcı, 3. Sayfa, Torbalı, Cinayet, Güncel, İzmir, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torbalı'da 3 cinayet davasında sanık Mert Avcı suçlamayı reddetti - Son Dakika

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