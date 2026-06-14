Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı Amazon kuryesi oldu - Son Dakika
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Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı Amazon kuryesi oldu

14.06.2026 20:08
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Kırgızistan'da yıllarca üst düzey görevlerde bulunan eski Çalışma Bakanı Ulugbek Kochkorov, ABD'de Amazon kuryesi olarak çalışırken görüntülendi. Kochkorov, dürüstçe çalışarak para kazanmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Yaptığım işe saygı duyuyorum" dedi.

Kırgızistan'da bir dönem Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Ulugbek Kochkorov, yıllar sonra bambaşka bir hayatla gündeme geldi. ABD'de kurye olarak çalışırken görüntülenen eski bakanın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bir zamanlar devlet yönetiminde önemli görevler üstlenen Kochkorov'un bugün paket dağıtımı yaparak hayatını kazanması, hem Kırgızistan'da hem de uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

VİRAL OLAN GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ulugbek Kochkorov'un Amazon'a ait paketleri aracına yüklediği ve dağıtım yaptığı görüldü. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan görüntüler, eski bakanın yeni yaşamını gözler önüne serdi.

Görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı, dürüst bir şekilde çalışarak geçimini sağlamasının takdir edilmesi gerektiğini belirten yorumlar yaptı.

BAKANLIK KOLTUĞUNDAN ABD'YE UZANAN YOLCULUK

Ulugbek Kochkorov, Kırgızistan siyasetinin tanınan isimlerinden biri olarak uzun yıllar kamu görevlerinde bulundu. Milletvekilliği yapan Kochkorov, 2018-2020 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.

Siyasette aktif rol üstlenen eski bakan, bir dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olmuştu. Görevlerinden ayrılmasının ardından ise ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı Amazon kuryesi oldu

"HELAL BİR İŞTEN UTANMIYORUM"

Kochkorov, hakkında çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada çalışmaktan ve emek vererek para kazanmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Eski bakan, "Helal bir işte çalışarak para kazanmaktan utanmıyorum. Yaptığım işe saygı duyuyorum ve mutluyum" ifadelerini kullanarak mesleğiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Kochkorov'un açıklamaları sosyal medyada geniş destek buldu. Birçok kullanıcı, makamların geçici olduğunu ancak emeğin ve alın terinin her zaman değerli olduğunu belirterek eski bakana destek mesajları paylaştı.

Eski bir bakanın hayatını sürdürmek için kurye olarak çalışması, özellikle "emeğin onuru" ve "siyaset sonrası yaşam" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.Ko

Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı Amazon kuryesi oldu

Kochkorov, Ekim 2020'de tartışmalı parlamento seçimlerinin ardından patlak veren ve Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasıyla sonuçlanan kitlesel protestolar sonrasında görevden uzaklaştırılmış ve hemen ardından ABD'ye taşınmıştı.

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Son Dakika Kırgızistan Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı Amazon kuryesi oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    en güzel para zor kazanilan paradir helal olsun sana 0 0 Yanıtla
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