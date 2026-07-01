Dünya Kupası'nda bir istifa daha - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda bir istifa daha

Dünya Kupası\'nda bir istifa daha
01.07.2026 01:29
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda Fas'a mağlup olan Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman, görevinden ayrıldığını açıkladı. 63 yaşındaki teknik adam, 'Hollanda ile çalışmamın sona ermesi acı verici' dedi.

FIFA 2026  Dünya Kupası'na son 32 turundaki Fas mağlubiyetiyle veda eden Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman, görevinden ayrıldığını açıkladı.

''SONA ERMESİ ACI VERİCİ''

63 yaşındaki Hollandalı teknik adam, yaptığı açıklamada, "Dün gece, Hollanda Mili Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini bırakma kararı aldım. Hollanda ile çalışmamın sona ermesi acı verici." ifadelerini kullandı.

''DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK İSTEDİM''

Koeman, "Karışık duygularla veda ediyorum. Tabii ki, dünya şampiyonluğu kazanmak istedim. Bu hayal, futbolun bana getirdiği her şeyden öte. Tüm bu yılların güveni, eleştirileri, desteği, hayal kırıklıkları ve daha fazlası için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

FAS SON 16'DA

Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı.

Ronald Koeman, Dünya Kupası, Hollanda, Futbol, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda bir istifa daha - Son Dakika

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