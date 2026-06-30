''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Yaz Yıldırım'dan açıklama var - Son Dakika
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''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Yaz Yıldırım'dan açıklama var

\'\'Genç kadın, Aziz Yıldırım\'ın evinde öldü\'\' iddiası! Yaz Yıldırım\'dan açıklama var
30.06.2026 23:58
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Genç bir kadın kuaförün, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine gittiği sırada fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi. Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaparak olaya açıklık getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evine kızına hizmet vermek üzere gelen genç bir kadın kuaförünün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği yönündeki iddialara ilk açıklama geldi. 

YAZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir bilgilendirme mesajı paylaştı. Yaz Yıldırım yaptığı açıklamada, kamuoyuna yansıyan bu üzücü olayın kendileriyle bir ilgisi bulunmadığını belirtti. Olayın kendi ikametlerinde yaşanmadığının altını çizen Yıldırım, "Bugün haber konusu olan olayın benimle hiçbir ilişkisi yoktur ve bahsi geçen hadise bizim evimizde gerçekleşmemiştir. Bazı yayın organlarında olayın sanki bizim evimizde yaşandığı algısı oluşturulması nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği duydum." ifadelerini kullandı.

MERDİVEN ÇIKARKEN FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Paylaşılan bilgilere göre; Manikür ve pedikür hizmeti sunmak amacıyla Üsküdar’a bağlı Kandilli Mahallesi’ndeki bir eve giden kuaför Derya Gündoğdu, merdivenleri çıktığı esnada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında da kadının rahatsızlanarak düştüğü anlar tespit edilirken, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Gündoğdu kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, kadının kesin ölüm sebebini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı.

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Son Dakika Spor ''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Yaz Yıldırım'dan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Eeee kimin eviymis ev sahibinin bir isim doyisim kullanma mecburiyeti yokmuymus 0 0 Yanıtla
  • Murat Gelmez Murat Gelmez:
    nıye merdıven cıkarken sımdıye kadar hıc merdıven cıkmamısmı..?? yersen salata bu yanı..haberde yaz ın kuaforu baska bır yerde olmus demıyor azızın evınde ölmüş dıyor bu hala ne dıyor... 0 0 Yanıtla
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