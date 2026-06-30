"AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bülent Arınç, siyaset gündeminde uzun süredir tartışılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı ve "AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" senaryolarına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ‘KARDEŞİM FİLANDIR’ DİYEMEZ Mİ?”

Parti içinde ve siyaset kulislerinde şimdiden gelecek projeksiyonları ve isim hesapları yapanlara sert mesajlar gönderen Arınç, bu kişilerin uykularını kaçıracak cinsten bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonraki döneme dair kararlarda tek ve mutlak irade olacağının altını çizen Arınç, şimdiden pozisyon alan aktörleri "gafil" olarak nitelendirdi.

Arınç, "Onların kulağına kar suyu kaçırayım ben müsaade ederseniz. Şöyle bir şeyi niye akıldan uzak tutuyorlar bu gafiller? Mesela Cumhurbaşkanımız 'Kardeşim filandır' diyemez mi? Parti içinden, dışından bir sürü isim var. Diyebilir mi, diyemez mi? Diyemez diyenler olursa görürler. Bu kadarla bitirelim bu işi. Uykuları kaçsın" ifadelerini kullandı.

“KENDİSİ OLMAYACAKSA BUNU YAPACAK EN GÜZEL İNSAN ODUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik dava arkadaşlığı ve bağlılık vurgusunu yineleyen Bülent Arınç, Erdoğan'ın yeniden aday olup yola devam etmek istemesi halinde buna sonuna kadar saygı duyacaklarını belirtti.

Arınç, olası bir bayrak değişimi senaryosunda ise en güvenli limanın yine Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu savunarak, "Ama kendisi olmayacak da bir başkası üzerinde düşünülüyorsa, emin olun bunu yapacak en güzel insandır o" dedi.