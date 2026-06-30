Hayat kadınının parasını ödemeyince kabusu yaşadı

İddiaya göre evine hayat kadını çağıran bir kişi, ücret konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından büyük şok yaşadı. Parasını alamadığını öne süren kadının haber vermesi üzerine eve gelen bir grup, şahsı darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜCRET TARTIŞMASI İDDİASI

İddiaya göre bir kişi, evine hayat kadını çağırdı. Taraflar arasında ücret konusunda anlaşmazlık yaşanınca kadın, parasını alamadığını öne sürdü.

EVE GELEN GRUP ŞAHSI DARBETTİ

Bir süre sonra eve gelen birkaç kişi, evde bulunan şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs darbedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ev içerisinde yaşanan arbede ve taraflar arasındaki gerginlik dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde evde bulunan kişilerin tartıştığı, zaman zaman fiziksel müdahalede bulunduğu görülüyor. Olayın nerede ve ne zaman yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler kısa sürede gündem oldu.