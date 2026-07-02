Beşiktaş\'ta toplam ayrılık sayısı 15\'e çıktı

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında büyük bir operasyon yürütülüyor.

8 İSME VEDA EDİLDİ

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ve Sportif Direktör Önder Özen'in sunduğu rapor doğrultusunda, takımda ciddi bir değişim yaşanırken, geride bıraktığımız gün 8 oyuncular yollar ayrıldı.

TOPLAM AYRILIK 15 OLACAK

İtalyan teknik adamın planları arasında yer almayan Al Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç'un üstünün çizilmesiyle birlikte, takımdan ayrılması kesinleşen veya yolların ayrılacağı toplam isim sayısı 15'e yükseldi. Vincenzo Italiano’nun yeni sezon kadrosunda kesinlikle düşünmediğini belirttiği 7 futbolcu, takımla birlikte Slovakya'ya götürülmeyerek antrenmanlara katılmadı. Bu oyuncularla da yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor.