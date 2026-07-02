Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında büyük bir operasyon yürütülüyor.
Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ve Sportif Direktör Önder Özen'in sunduğu rapor doğrultusunda, takımda ciddi bir değişim yaşanırken, geride bıraktığımız gün 8 oyuncular yollar ayrıldı.
İtalyan teknik adamın planları arasında yer almayan Al Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç'un üstünün çizilmesiyle birlikte, takımdan ayrılması kesinleşen veya yolların ayrılacağı toplam isim sayısı 15'e yükseldi. Vincenzo Italiano’nun yeni sezon kadrosunda kesinlikle düşünmediğini belirttiği 7 futbolcu, takımla birlikte Slovakya'ya götürülmeyerek antrenmanlara katılmadı. Bu oyuncularla da yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta toplam ayrılık sayısı 15'e çıktı - Son Dakika
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