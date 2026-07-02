Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir - Son Dakika
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Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
02.07.2026 21:07
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın NATO zirvesi için Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesi müjdeyi verdi. Washington ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyleyen Bakan Fidan, yaptırımların kalkması yönünde iradenin olduğunu belirterek, "F-35 satış yasağı kalkabilir. CAATSA yaptırımları kalkabilir." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO zirvesi için Ankara’ya yapacağı ziyaret öncesinde iki ülke arasındaki ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu. CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Washington ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Bakan Fidan, ABD tarafında Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde bir irade olduğunu söyledi. 

FİDAN: YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI YÖNÜNDE İRADE VAR

Fidan, "F-35 satış yasağı kalkabilir.  CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde bir irade var. Birçok konuda Türkiye’nin ne kadar yapıcı, istikrarlaştırıcı bir rolü olduğunu herkes görüyor. Dolayısıyla bu rol, aslında Amerika Birleşik Devletleri gibi gerçekten küresel manada kendisine gereğinden fazla yük alan bir ülkenin, belli noktalarda Türkiye gibi ortaklara güvenmesi için birçok neden ortaya çıkarıyor." dedi.

Fidan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ben tabii şöyle düşünüyorum: Amerika Türkiye’yi bir yere konumlandırır, biz Amerika’yı bir yere konumlandırırız. Her ülke, kendi millî stratejisi çerçevesinde başka ülkeleri ve aktörleri bir yere konumlandırır. Ama bizim durduğumuz yerden şuna bakıyoruz: Başkalarının bizi konumlandırdığı yerden ziyade, biz kendi millî egemenlik anlayışımızla, irademizle ve açık idrakimizle ne istiyoruz, nasıl istiyoruz, niye istiyoruz; bu önemli. Ve bunun müzakeresini yapmak önemli."

S-400 GERİLİMİ SÜRECİ ETKİLEMİŞTİ

Türkiye'nin 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ABD Kongresi'ndeki bazı üyeler, Ankara'ya yapılacak savunma sanayii satışlarına itiraz etmişti.

Reuters, Trump yönetiminin çarşamba günü yayımladığı haberinde de bu satışın gerçekleşmesi konusunda kararlı olduğunu duyurmuştu. Kongre'ye yapılan son resmi bildirim ise, S-400 kaynaklı itirazlara rağmen atılan en somut adım olarak öne çıktı.

TRUMP: ERDOĞAN'I ÇOK MUTLU EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, "Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki soruya şu yanıtı vermişti: "Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım."

CAATSA YAPTIRIMLARI NELERDİR?

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımları, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması gerekçesiyle Aralık 2020'de yürürlüğe konan ekonomik kısıtlamalardır. Bu yaptırımlar kapsamında SSB'ye mal ve teknoloji transferi için ABD ihracat lisansı verilmesi yasaklanmış, Amerikan ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alması kısıtlanmış, ayrıca dönemin SSB Başkanı ile bazı üst düzey bürokratların ABD'deki mal varlıkları dondurularak vize yasakları getirilmiştir.

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Son Dakika Hakan Fidan Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    yerli kaan uçağımız var ya motoru onaylandı dediniz 0 0 Yanıtla
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