Köşk'te Apartmandan Kötü Koku, 63 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Köşk'te Apartmandan Kötü Koku, 63 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu

01.07.2026 23:59
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Aydın'ın Köşk ilçesinde apartmanda kötü koku nedeniyle yapılan ihbarda, 63 yaşındaki adamın cesedi bulundu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde apartmandan yayılan kötü koku üzerine eve giren ekipler, yaklaşık bir haftadır haber alınamayan 63 yaşındaki şahsın cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay, Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Eski Nazilli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanı saran kötü koku üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kokunun 3. kattaki daireden geldiğini tespit etti. İtfaiyenin yardımıyla balkondan içeriye giren ekipler, evde cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede şahsın evde yalnız yaşayan Sebahattin Göz (63) olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemelere göre Göz'ün bir hafta önce hayatını kaybettiği tahmin edilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Köşk'te Apartmandan Kötü Koku, 63 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika

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