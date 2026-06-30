Dünya Kupası'nda Viking çılgınlığı devam ediyor - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda Viking çılgınlığı devam ediyor

30.06.2026 22:53
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 yenerek üst tura çıktı. Norveçli futbolcular ve taraftarlar, maç sonunda ikonikleşen kürek çekme kutlamasını yeniden gerçekleştirdi. Bu eşsiz anlar büyük beğeni topladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Norveç, Fildişi Sahili'ni nefes kesen bir oyunun ardından 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte stadyumda büyük bir coşku seli yaşandı.

NORVEÇ'TEN VİKİNG ÇILGINLIĞI

Maçın ardından Norveçli futbolcular ve tribünleri dolduran binlerce taraftar, yeşil sahalarda artık bir klasik hâline gelen ikonik "kürek çekme" kutlamasını hep birlikte yeniden canlandırdı. 

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Ortaya çıkan bu eşsiz ve senkronize görüntüler, yeniden turnuvanın en unutulmaz anları arasına girdi. Norveç’in hem zaferi hem de bu sempatik şovu futbol dünyasından büyük beğeni topladı.

Fildişi Sahili, Dünya Kupası, Norveç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda Viking çılgınlığı devam ediyor - Son Dakika

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