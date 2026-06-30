Yeni sezonda EuroLeague’de boy gösterecek olan Beşiktaş GAİN, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'da uzun yıllardır forma giyen Metecan Birsen ile önümüzdeki sezon için her konuda anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
İddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş GAİN’in bu transfer için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, 2.05 boyundaki milli forvete sezon başına 45 milyon TL ödeyeceği belirtildi.
31 yaşındaki başarılı basketbolcu, kariyerinde 1 EuroLeague şampiyonluğu, 6 Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu ve 4 Türkiye Kupası zaferi kazandı.
Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague sahnesinde 24 karşılaşmada görev alan deneyimli forvet, maç başına ortalama 11.1 dakika süre alırken; 2.4 sayı ve 2.2 ribaund istatistikleri ile mücadele etti.
Son Dakika › Spor › Anlaşma sağlandı! Metecan Birsen ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika
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