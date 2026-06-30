İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız - Son Dakika
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İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız

İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız
30.06.2026 23:22
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile şu an hiçbir müzakere yürütmediklerini belirterek, mutabakat zaptındaki 5 madde eksiksiz uygulanmadan masaya oturmayacaklarını ve şartlara uyulmazsa savaşa hazır olduklarını ilan etti. Tahran'ın bu sert restine ABD'den jet yalanlama geldi. Başkan Yardımcısı JD Vance, Tahran'ın kamuoyu önünde süreci reddettiğini ancak arka planda iki ülke arasındaki görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“PETROL YAPTIRIMLARI KALDIRILDI VE PETROLÜ YÜZDE 20 DAHA PAHALI SATIYORUZ”

Ülkesinin petrol satış fiyatını yaptırımlar öncesi dönemle kıyaslayan Kalibaf, “Petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü yüzde 20 daha pahalı satıyoruz. Denizde ablukayı kaldırdığımız günden bugüne kadar 40 milyon varilin üzerinde petrol ihraç ettik. Bu, 10-12 günden kısa bir sürede gerçekleşti. Oysa yaklaşık elli küsür gün boyunca hiç petrol ihraç etmemiştik.” ifadelerini kullandı.

Kalibaf, İran’ın farklı ülkelerde toplam 24 milyar dolarlık varlığının bulunduğunu ve bunun 12 milyar dolarının, ihtiyaç duyulan malların satın alınması için Merkez Bankası'nın tasarrufuna bırakılacağını söyledi.

“İRAN, HİÇBİR ŞEKİLDE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ HAKLARINDAN GERİ ADIM ATMAZ”

Hürmüz Boğazı’nda ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin de açıklamalarda bulunan Kalibaf, şöyle devam etti: “Bazen İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetimine ve düzenlemelerine riayet etmemek istiyorlar ve doğal olarak İran da buna tepki gösteriyor. Hürmüz Boğazı'nın egemenliği İran ve Umman'a ait. Boğazdaki geçiş tertibatı İran'ın belirlediği düzenlemelere göredir. Fars Körfezi'nin kıyıdaş ülkeleriyle görüş alışverişinde bulunuyoruz. İran, hiçbir şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından geri adım atmaz. Burası bizim karasularımızdır. Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğin gün be gün arttığını dünyaya göstermeliyiz. Hatta gemi sigorta bedelleri düşürülmeli.”

İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız
Muhammed Bakır Kalibaf

"ŞU ANDA ABD İLE MÜZAKERE YÜRÜTMÜYORUZ, ŞARTLARI YERİNE GETİRMEZLERSE SAVAŞA HAZIRIZ"

Kalibaf, ABD ile müzakere yürütmediklerini ve mutabakat zaptının 5 maddesinin uygulanmaması halinde de müzakerelere başlamayacaklarını vurguladı. Hem diyaloğa hem de mutabakat zaptına uyulmaz ise savaşa hazır olduklarının altını çizen Kalibaf, şunları kaydetti: "Mutabakatın 5 maddesinin uygulanması amacıyla İsviçre’ye gittik. Bu şartlar uygulanmaz ise müzakerelere başlamayacağız. İslamabad Mutabakatı ABD yenilgisinin belgesidir. Mutabakattan sonra Siyonist rejim Lübnan'a ağır bir saldırı başlattı ve anlaşmada sorun yaşanması için bazı yerleri işgal etmeye çalıştı. Bu durum bizim İsviçre’ye gitmemize neden oldu ve orada ateşkesi ele aldık. Bunun ardından Lübnan’a saldırılar öncekilere kıyasla oldukça azaldı. Lübnan-İran-ABD arasında ortak komite kurulacak ve büyükelçimiz o komitede yer alacak."

“URANYUM ZENGİNLEŞTİRME BİZİM HAKKIMIZ”

Kalibaf nükleer meselelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Hali hazırda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması’na (NPT) bağlı olduklarını dile getiren Kalibaf, “NPT üyesiyiz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğimiz var ancak uranyum zenginleştirme bizim hakkımız. NPT yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz.” dedi.

Kalibaf son olarak, ülkesinin füze gücünün müzakerelere konu olmaması nedeniyle iftihar ettiklerini söyledi.

İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız
JD Vance

ABD’DEN YALANLAMA GELDİ: TEKNİK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın Washington ile yürüttüğü temaslara ilişkin tutumunu bir "Pers müzakere taktiği" olarak nitelendirerek, Tahran'ın bir barış anlaşmasına yönelik müzakere sürecine devam etmesine rağmen görüşmeleri kamuoyu önünde reddettiğini söyledi.

Kalibaf’ın açıklamalarını yalanlayan Vance, İran'ın müzakerelere ilişkin kamuoyuna yansıyan tutumuna rağmen iki taraf arasındaki teknik görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Vance, “İranlılarla ilgili hem büyüleyici hem de sinir bozucu bulduğum şeylerden biri şu: Kamuoyu önünde ‘Hayır, hayır, devam eden bir barış görüşmesi yok’ diyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış anlaşması üzerine teknik görüşmeler devam ediyor" dedi.

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Son Dakika İran İran: ABD mutabakat zaptına uymazsa savaşa hazırız - Son Dakika

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